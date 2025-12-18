Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana, hermana de Yina Calderón, mostró con orgullo el logro de su bebé: "Se graduó del colegio"

Juliana Calderón compartió en redes sociales la emotiva graduación de su bebé, un momento que enterneció a sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juliana Calderón muestra con orgullo el grado de su bebé.
Juliana Calderón muestra con orgullo el grado de su bebé Apolo. (Foto de Juliana Calderón Canal RCN) (Foto del birrete Freepik)

Juliana Calderón, hermana de la polémica influencer Yina Calderón, captó todas las miradas en redes sociales al compartir un momento que conmovió a sus seguidores.

Juliana Calderón conmovió al mostrar el grado de Apolo.
Juliana Calderón conmovió al mostrar el grado del colegio de Apolo. (Foto de Juliana Calderón Canal RCN) (Foto del perro Freepik)

Artículos relacionados

¿De qué se graduó Apolo el bebé de Juliana Calderón?

A través de sus historias de Instagram, mostró con orgullo el grado de su bebé, quien cerró el año escolar con excelentes resultados y fue parte de la prom 2025.

Juliana no dudó en presumir a Apolo, su inseparable mascota. El perrito recibió diploma en el colegio canino y apareció en las imágenes con un birrete, rodeado de sus compañeros de clase, mientras le hacían una mención especial por ser uno de los más consentidos y adorables de la manada.

La escena rápidamente se viralizó y generó comentarios llenos de ternura hacia la creadora de contenido, quien dejó claro lo importante que es su fiel amigo en su vida.

“Mi Apolo se graduó hoy”, escribió Juliana Calderón en su publicación.

¿Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, tiene pareja sentimental?

En medio de la alegría por el grado de Apolo, Juliana y su hermana Yina Calderón también despertaron curiosidad entre sus seguidores al mostrar unos ramos de rosas que recibieron como obsequio.

Aunque ambas compartieron las imágenes en sus redes, decidieron mantener en secreto la identidad del remitente, lo que desató rumores y especulaciones.

Artículos relacionados

Algunos aseguran que Juliana estaría siendo conquistada por el Agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano, mientras que otros apuntan a que Yina podría tener un vínculo con Asaf Torres.

Ninguna de las dos ha confirmado nada, aumentando el misterio alrededor de sus vidas sentimentales.

Por otro lado, Yina no ha pasado desapercibida desde su regreso a Colombia.

En los últimos días lanzó comentarios directos hacia varias figuras del entretenimiento: habló del duelo de Lina Tejeiro por su mascota, opinó sobre la primera canción del Agropecuario y criticó duramente el trabajo en redes de Luisa Fernanda W.

Aunque ninguno de ellos le ha respondido, Yina dejó claro que no piensa reservarse sus opiniones, lo que podría abrir la puerta a nuevos enfrentamientos digitales.

Artículos relacionados

Juliana, además, celebró su cumpleaños número 28 el pasado 12 de diciembre junto a sus hermanas y su madre, Merly Ome, en una fiesta de la que poco a poco se han ido revelando detalles.

Yina, por su parte, sorprendió al anunciar que se prepara para participar en un nuevo reality el próximo año, aunque no dio mayores pistas.

Apolo recibió una mención especial en el colegio.
Apolo recibió una mención especial en el colegio por ser consentido y adorables. (Foto de Juliana Calderón Canal RCN) (Foto del perro Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Liendra dice que le pidieron borrar su documental de Armero en YouTube La Liendra

La Liendra sorprendió al revelar el éxito de sus últimos proyectos: "Les tocó vernos brillar"

La Liendra reveló que su nueva etapa como productor independiente le dio propósito, orgullo personal y una conexión distinta con su audiencia.

Daniela Ospina salió en defensa de David Ospina Daniela Ospina

Daniela Ospina estalló y defendió a David Ospina de críticas tras final de Nacional vs. Medellín

Daniela Ospina reaccionó a críticas y malos comentarios en contra de David Ospina tras final de Nacional vs. Medellín: "Te retiran".

Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity 2025. Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi recibió inquietante mensaje en redes y preocupó a sus seguidores

La presentadora Violeta Bergonzi compartió detalles de la advertencia que recibió por parte de un internauta y reveló su rostro.

Lo más superlike

Eidevin López, actor de la casa de los famosos La casa de los famosos

Eidevin López, el actor que entra a La casa de los famosos Colombia: producciones y vida personal

Eidevin López llega a La casa de los famosos Colombia y tiene una trayectoria actoral en Canal RCN

Karol G reapareció en sus redes sociales con nuevo look Karol G

Karol G reaparece en redes con su nuevo look y le llueven elogios: "Quedó de 20"

Murió la actriz Neveen Mandour a causa de un incendio que se generó en su casa Talento internacional

Muere famosa actriz en medio de un incendio que se generó en su casa: "ten misericordia de ella"

Alejandro Fernández tras el beso viral de Doña Cuquita Abarca Vicente Fernández

Alejandro Fernández confesó que busca crear un museo dedicado a la memoria de Vicente Fernández

Amor, pareja Curiosidades

La "teoría del pájaro" que revela si una relación está en crisis, ¿cómo se realiza?