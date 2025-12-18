Juliana, hermana de Yina Calderón, mostró con orgullo el logro de su bebé: "Se graduó del colegio"

Juliana Calderón, hermana de la polémica influencer Yina Calderón, captó todas las miradas en redes sociales al compartir un momento que conmovió a sus seguidores.

Juliana Calderón conmovió al mostrar el grado del colegio de Apolo. (Foto de Juliana Calderón Canal RCN) (Foto del perro Freepik)

¿De qué se graduó Apolo el bebé de Juliana Calderón?

A través de sus historias de Instagram, mostró con orgullo el grado de su bebé, quien cerró el año escolar con excelentes resultados y fue parte de la prom 2025.

Juliana no dudó en presumir a Apolo, su inseparable mascota. El perrito recibió diploma en el colegio canino y apareció en las imágenes con un birrete, rodeado de sus compañeros de clase, mientras le hacían una mención especial por ser uno de los más consentidos y adorables de la manada.

La escena rápidamente se viralizó y generó comentarios llenos de ternura hacia la creadora de contenido, quien dejó claro lo importante que es su fiel amigo en su vida.

“Mi Apolo se graduó hoy”, escribió Juliana Calderón en su publicación.

¿Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, tiene pareja sentimental?

En medio de la alegría por el grado de Apolo, Juliana y su hermana Yina Calderón también despertaron curiosidad entre sus seguidores al mostrar unos ramos de rosas que recibieron como obsequio.

Aunque ambas compartieron las imágenes en sus redes, decidieron mantener en secreto la identidad del remitente, lo que desató rumores y especulaciones.

Algunos aseguran que Juliana estaría siendo conquistada por el Agropecuario, expareja de Aida Victoria Merlano, mientras que otros apuntan a que Yina podría tener un vínculo con Asaf Torres.

Ninguna de las dos ha confirmado nada, aumentando el misterio alrededor de sus vidas sentimentales.

Por otro lado, Yina no ha pasado desapercibida desde su regreso a Colombia.

En los últimos días lanzó comentarios directos hacia varias figuras del entretenimiento: habló del duelo de Lina Tejeiro por su mascota, opinó sobre la primera canción del Agropecuario y criticó duramente el trabajo en redes de Luisa Fernanda W.

Aunque ninguno de ellos le ha respondido, Yina dejó claro que no piensa reservarse sus opiniones, lo que podría abrir la puerta a nuevos enfrentamientos digitales.

Juliana, además, celebró su cumpleaños número 28 el pasado 12 de diciembre junto a sus hermanas y su madre, Merly Ome, en una fiesta de la que poco a poco se han ido revelando detalles.

Yina, por su parte, sorprendió al anunciar que se prepara para participar en un nuevo reality el próximo año, aunque no dio mayores pistas.