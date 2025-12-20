Ornella Sierra presumió su relación con emotivo mensaje de cumpleaños a su novio

D

esde que confirmó su nuevo noviazgo, Ornella Sierrano ha dejado de presumir en redes sociales que actualmente goza de una relación con un hombre que la cuida, la consiente y está presente para ella en todos los escenarios de su vida.

¿Cómo presumió Ornella Sierra el cumpleaños de su novio?

Como parte de este hermoso vínculo que se ha ido formando desde hace algunas semanas, recientemente la creadora de contenido aprovechó una fecha muy especial para reiterar una vez, lo feliz que se siente de haber coincidido con su actual pareja.

Y es que, por motivo del cumpleaños de Humberto Vargas, la influenciadora colombiana no dudó en expresar todo su cariño hacia su novio por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, en donde compartió un romántico video en el que le escribió lo siguiente: "hoy cumple el novio más lindo y noble del mundo".

¿Cuánto lleva Ornella Sierra con su nueva pareja?

En el encantador videoclip, la creadora digital hizo un pequeño resumen de algunos de los muchos momentos que ha vivido junto a Humberto, en ellos incluyó sus rutinas de ejercicios, su disfraz el pasado 32 de octubre, salidas a conciertos y hasta jugando bolos.

Ornella Sierra presumió romántico video con su novio. Foto | Canal RCN.

Aunque no hubo un comunicado ni una revelación por parte de Ornella respecto al hombre que conquistó su corazón, desde hace más de un mes empezó a mostrar con mayor frecuencia fotos y videos junto al joven.

¿Quién es el nuevo novio de Ornella Sierra?

Sobre el hombre con el que la creadora de contenido formalizo su relación, se sabe que es un joven barranquillero, ingeniero mecánico de profesión y empresario en la industria de la producción de eventos.

Ornella Sierra compartió romántica dedicatoria por motivo del cumpleaños de su novio. Foto | Canal RCN.

Además, según su perfil oficial de Instagram, es propietario de un joyería y un club nocturno que queda ubicado en la ciudad de Barranquilla.

Por ahora, todo parece indicar que las cosas entre Sierra y Vargas van de maravilla, pues cada vez es mucho más frecuente ver a la influenciadora compartiendo tiempo de calidad con el barranquillero, noviazgo que por supuesto ha sido bastante elogiado por sus seguidores, quienes celebraron que Ornella tenga a su lado a un gran hombre.