Paola Jara emocionó a sus seguidores con una nueva noticia: “Preparando todo”

Paola Jara ha empezado a trabajar fuertemente para su regreso a la música y con una publicación en redes ha expresado su emoción.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Paola Jara se retiró temporalmente de la música por el nacimiento de su hija Emilia.
Paola Jara expresó su emoción por su pronto regreso a la música. Foto: AFP - Romain Maurice

Paola Jara compartió una emocionante noticia a través de sus redes sociales. La cantante contó que está lista para volver a la música tras un retiro temporal.

¿Qué publicó Paola Jara acerca de su esperado regreso a la música?

La artista colombiana se mostró feliz por su esperado regreso a los escenarios, y sus seguidores reaccionaron con muchos comentarios y “likes” en su publicación.

Jara publicó cuatro fotografías y las acompañó con un mensaje que dejó en evidencia que es cuestión de tiempo para retornar oficialmente a la música.

“Preparando todo para volver”, escribió la cantante antioqueña que se alejó por completo de la música para dedicarse a su hija Emilia, quien llegó al mundo en noviembre del 2025.

“Te amo mi niña”, “anhelada la gira por Estados Unidos”, “hermosura, muchas bendiciones”, “hermosa, Dios te bendiga”, “muchas felicitaciones y bendiciones”, “qué bella, te admiro mi Pao”, “divina”, escribieron algunos usuarios.

El nacimiento de Emilia, a finales del 2025, puso en pausa la carrera de Paola Jara, pero la artista ya está lista para llevar de nuevo su voz y sus canciones a rincones de Colombia y el mundo.

En otra publicación, Paola se mostró haciendo una rutina de ejercicio y así dejó totalmente claro que está comprometida con retomar su físico para los nuevos retos que se le avecinan.

¿Por qué Paola Jara decidió alejarse del todo de la música?

La razón que llevó a Paola Jara a alejarse de la música fue su hija Emilia. Previo al nacimiento de ella, la cantante había revelado que creía que era lo más indicado para cuidar su embarazo. Luego, la llegada de la pequeña, la antioqueña se mantuvo en su decisión para cuidar de cerca a la menor en sus primeros meses de vida.

Paola Jara está emocionada con su regreso a la música.
Paola Jara se alejó de la música para estar atenta a su hija Emilia.

Pero ya siente que llegó el momento indicado para subirse de nuevo a los escenarios y deleitar con su voz a sus seguidores.

¿Cómo reaccionó Paola Jara en la ceremonia de los Premios Grammy 2026?

Paola Jara asistió en compañía de Jessi Uribe, su esposo, a la ceremonia de los Premios Grammy 2026. La pareja llegó junta al evento y se mostró muy enamorada.

Durante la velada, la artista compartió momentos de entrevistas y expresó que aún sentía que todo parecía un sueño, caminar por la alfombra roja, atender a medios internacionales y representar a Colombia en un espacio tan competitivo fue, para ella, una experiencia cargada de orgullo y gratitud.

Paola Jara y Jessi Uribe llegando a los Premios Grammy 2026
Paola Jara y Jessi Uribe deslumbraron en la gala de los Premios Grammy 2026. (Foto: AFP)

La cantante resaltó que este logro no llegó de forma aislada, sino como resultado de años de trabajo, perseverancia y amor por un género que muchas veces ha tenido que abrirse camino con esfuerzo dentro de la industria global.

‘Sin Rodeos’, el más reciente álbum de la cantante, la ha puesto en lugares de privilegio dentro de la industria y, justamente, fue el que la llevó al gran evento, pues el trabajo musical recibió una nominación en la categoría Mejor Álbum Mexicana en los Grammy Anglo.

