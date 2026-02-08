Daniela Legarda compartió en redes sociales una emotiva publicación. La creadora de contenido recordó con nostalgia a su hermano Fabio, quien murió trágicamente en febrero del 2019.

¿Cómo recordó Daniela Legarda a su hermano Legarda a siete años de su muerte en Medellín?

Mediante su cuenta de Instagram, donde supera los 3 millones de seguidores, Daniela publicó un mensaje cargado de nostalgia y tristeza por la ausencia de su ser querido.

Hace 7 años me dejaste en este mundo sin ti… físicamente… pero siempre presente. He aprendido que, aunque no estás a mi lado… siempre estarás en mi corazón. Y en todo lo hermoso que veo en esta vida. Te amo y te extraño más y más todos los días. Gracias por siempre mostrarme que estás conmigo. Te lo dije ja, forever in my heart hermanito

La publicación evidenció el recuerdo latente que existe en la influenciadora, que hace siete años vio cómo partía de este mundo su hermano Fabio a causa de un vi*le*to hecho ocurrido en la ciudad de Medellín.

Legarda brilló en una edición de MasterChef Celebrity Colombia. Foto: RCN

Los seguidores de Daniela le enviaron palabras de aliento y recordaron a Legarda, quien para el momento de su muerte empezaba a brillar como cantante de música urbana, además, era novio de Luisa Fernanda W, quien posteriormente rehízo su vida sentimental y se casó con Pipe Bueno.

“En qué momento pasaron 7 años... un abrazote Dani”, “forever and ever”, “una leyenda que se fue muy joven”, “siempre será recordado”, “tu hermano era tan bello un ángel muy bueno para este mundo. Siempre lo llevamos en el corazón, aunque pasen los años”, “y aún tengo esa canción en mi lista de Spotify”.



Daniela acompañó sus palabras con videos y fotografías de los momentos que pudo vivir al lado de su hermano. En una de las grabaciones se aprecia al artista cantando sus primeras canciones, cuando aún no eran tan famoso. Otra instantánea, entre tanto, muestra cómo lucía cuando era apenas un niño.

¿Quién era Fabio Legarda y qué pasó con sus hermanas tras la tragedia ocurrida con él?

La muerte sorprendió a Fabio Legarda cuando intentaba ganarse un lugar en la música urbana. Para ese entonces, febrero del 2019, ya destacaba por algunos temas y empezaba a ganar notoriedad en el género.

Legarda, además, había participado en MasterChef Celebrity, lo que le había permitido, además de demostrar sus cualidades culinarias, visibilizarse más entre el público colombiano.

Tras aquella trágica noticia, las hermanas de Fabio, Daniela y María se mudaron a Estados Unidos y allí trataron de rehacer sus vidas. Ambas han logrado ganar un importante lugar como creadoras de contenido.