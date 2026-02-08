Él es Christian González, primer jugador de origen colombiano que hará parte del Super Bowl 2026

Desde hace varios años, uno de los campeonatos deportivos más destacados del mundo es el fútbol americano, uno de los eventos más importantes en Estados Unidos en el que miembros de la NFL demuestran todo su talento dentro de la cancha.

Por esta razón, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales tras los acontecimientos que se llevarán a cabo en el Super Bowl 2026, el cual se llevará a cabo este domingo 8 de febrero.

Así también, miles de navegantes se han mantenido bajo la expectativa tras la participación de un jugador con ascendencia colombiana que hará parte del Super Bowl 2026, en el partido final de la NFL.

¿Quién es Christian González, el colombiano que hará parte del Super Bowl 2026?

El nombre de Christian González se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales tras convertirse en el primer futbolista americano que hará parte del Super Bowl 2026.

¿Quién es el jugador con raíces colombianas que estará en el Super Bolw 2026? | AFP: Thearon W. Henderson

Además, Christian González ha demostrado su gran habilidad en el fútbol americano, cuyo deporte practica desde hace varios años, haciendo parte del equipo de New England Patriots.

Según han revelado varios medios internacionales, se evidencia que Christian González es hijo de un hombre colombiano y de madre estadounidense, pues nació en Carrollton, Texas.

¿Cuándo se llevará a cabo el Super Bowl 2026? AFP: Thearon W. Henderson

¿Cuándo se llevará a cabo el Super Bowl 2026 y qué artista se presentará?

El Super Bowl LIX se llevará a cabo este domingo 8 de febrero a través de las diferentes plataformas digitales, en el que los navegantes tendrán la oportunidad de conectarse con este importante evento deportivo internacional, el cual se ha convertido en uno de los más vistos del mundo.

Así también, el juego se disputará en el Levi’s Stadium, Santa Clara, Estados Unidos, en donde se enfrentarán los equipos de New England Patriots y Seatle Seahaws.

Entre tanto, el famoso cantante puertorriqueño Bad Bunny tendrá la oportunidad de presentarse en la final de la NFL 2026, transmitiendo en directo varios de los éxitos musicales que ha compartido en las diferentes plataformas digitales en los últimos años tras su éxito en su reciente álbum: ‘Debí tiras más fotos’, destacándose en canciones como: ‘Nuevayol’, ‘Velda’ y ‘Baile Inolvidable’.