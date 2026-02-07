Famoso exjugador de Santa Fe reapareció en redes tras sufrir un infarto: ¿qué dijo?

En los últimos días, varios navegantes han generado una ola de comentarios tras confirmarse el complicado estado de salud por el que atravesó un exjugador de fútbol de Santa Fe, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria deportiva.

Sin embargo, el exfutbolista reapareció en las últimas horas mediante su cuenta oficial de Instagram anunciando el complicado momento al que se ha enfrentado en los últimos días a causa de su estado de salud.

¿Quién es el reconocido exfutbolista de Santa Fe que tuvo un infarto en los últimos días?

El nombre de Omar Pérez se ha convertido en tendencia en los últimos días a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse que padeció un infarto, quien tuvo que ser remitido de urgencias a la clínica Marly, en la ciudad de Bogotá.

¿Qué le ocurrió a Omar Pérez? | AFP: Luis Acosta

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de su academia de fútbol llamada: ‘Academia de Fútbol Omar Pérez 10’, quienes expresaron que fue remitido de urgencias tras padecer un infarto.

Desde entonces, el exfutbolista ha recibido una ola de comentarios por parte de los internautas tras confirmarse que atravesó por un complicado estado de salud, en los últimos días.

¿Cómo reapareció Omar Pérez en sus redes sociales tras padecer un infarto en los últimos días?

Tras confirmarse el complicado estado de salud por el que atravesó Omar Pérez, el exfutbolista de Santa Fe reapareció hace pocas horas a través de una publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 114 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

Este es el estado de salud actual de Omar Pérez. | Foto: Freepik

“Realmente da mucha emoción la cantidad de mensajes. La evolución fue progresiva y constante, ya me siento mucho mejor y con ganas de que llegue el alta médica. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Una decisión rápida que ayudó al corazón a estar muy bien. Gracias a Dios todo va bien, falta poco”, agregó Omar Pérez.

Por el momento, la leyenda de Santa Fe se encuentra bajo los respectivos cuidados médicos, pues se refleja que debe guardar reposo para volver a tomar cada uno de sus proyectos personales para volver a tener buenas condiciones médicas.