Emiro Navarro le pidió a Karola que le cuide a Jay Torres en La casa de los famoso Colombia

Emiro Navarro reaccionó al ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia 2026 y le pidió que le cuidara a Jay Torres.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karola entrará a La casa de los famosos con misión de Emiro Navarro
Emiro Navarro dejó clara su petición a Karola sobre Jay Torres. (Foto: Canal RCN)

El pasado viernes 6 de febrero, el jefe de La casa de los famosos Colombia 2026 reveló el nombre de una nueva participante de la temporada, pues con su llegada, la convivencia se podría revolucionar ya que este personaje no se la lleva bien con muchos en su vida real.

Su anuncio, generó todo tipo de reacciones, ya que se sabe que esta mujer es bastante polémica y le gusta cazar diferencias con otros, por lo que se tiene mucha expectativa en cuanto a su participación dentro de la casa.

¿Quién es la nueva participante de La casa de los famosos Colombia 3?

Nada más y nada menos que Karola Alcendra es la nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2026, quien ingresará a la competencia este lunes 9 de febrero.

Su anuncio como habitante confirmada causó un gran revuelo en redes sociales, ya que esta mujer no se guarda nada de lo que tenga por decir y, además, es conocida por su amistad con Emiro Navarro, quien tanto la nombró durante su temporada de La casa de los famosos.

La creadora de contenido tiene varias peleas cazadas con otros colegas de ella y, de hecho, ya dejó dicho que adentro de la competencia tendrá sus cuantas cositas por decir a algunos participantes.

¿Cómo reaccionó Karola a su ingreso en La casa de los famosos Colombia 2026?

Apenas se conoció que Karola estará en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, ella hizo un en vivo con Emiro Navarro y dijo algunos nombres que no estará dispuesta a soportar dentro de la convivencia.

Karola llega al reality con encargo especial de Emiro Navarro
Karola entrará a La casa de los famosos con misión de Emiro Navarro. (Foto: Canal RCN)

Ella mencionó que expondrá a los supuestos muebles que hay dentro de la competencia y dijo claramente que no estaría dispuesta a aguantar ni a Valentino, Mariana y a Beba.

¿Cuál fue la recomendación que le hizo Emiro Navarro a Karola en su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026?

Emiro Navarro habló a través de las redes del Canal RCN y La casa de los famosos Colombia para hacerle una clara petición a Karola y es que le cuide a Jay Torres y que, además, le eche un ojito porque él lo está esperando afuera.

Emiro Navarro dejó clara su petición a Karola sobre Jay Torres.
Karola llega al reality con encargo especial de Emiro Navarro. (Foto: Canal RCN)

Así mismo, dejó claro que él y ella son todas unas chicas RCN y que “soporte el que tenga que soportar”.

Emiro no dejó pasar la oportunidad para decir que también alimenta la vista con Tebi, pero sobre él no dijo mucho.

