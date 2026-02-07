Esto dijo Johanna Fadul tras ver los besos de las celebridades que se dieron en La casa de los famosos 3
Johanna Fadul compartió su reacción tras los recientes besos que las celebridades se dieron en La casa de los famosos Colombia.
En los últimos días, el nombre de Johanna Fadul se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras ser expulsada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Además, la causa por la que el Jefe del reality tomó la decisión de expulsar a Johanna Fadul del reality se debió a causa del controversial comentario que le hizo a Campanita, uno de los participantes.
Desde su salida, Johanna Fadul se disculpó públicamente tras el polémico comentario que le hizo a Campanita, pues expresó que en ningún momento quiso generarle algún tipo de molestia.
¿Cuál fue la escena que se apoderó del romanticismo en La casa de los famosos Colombia?
Cabe destacar que el romanticismo captó la atención por parte de los internautas en las últimas semanas al ver las celebridades se enfrentaron a una actividad en la que se dieron unos besos dentro de la competencia.
Las reglas del juego se llevaron a cabo tras la sorprendente escena que vivieron algunos famosos al interpretar una de las escenas de la telenovela del Canal RCN, ‘Las de siempre’, las cuales han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales.
Desde luego, dos de las escenas que más acaparó la atención por parte de los televidentes fue la del beso que se dieron Alejandro Estrada y Yuli Ruíz. Así también, otras de las que generó una gran variedad de reacciones fue la de Tebi Bernal y Marilyn Patiño. También la de Alexa Torrex y Eidevin.
¿Qué dijo Johanna Fadul tras los besos que las celebridades se dieron en La casa de los famosos Colombia?
Con base a las escenas que las celebridades que hacen parte de La casa de los famosos Colombia 3, la exparticipante y actriz Johanna Fadul, aprovechó la oportunidad para expresarse en sus redes sociales tras las diversas escenas que llevaron a cabo durante el beso, pues expresó lo siguiente:
“Salí a tiempo”, agregó Johanna Fadul.
Entre tanto, las palabras de Johanna Fadul han generado una gran variedad de comentarios por parte de los internautas al ver que se pronunció al ver la romántica escena que tuvieron algunas celebridades durante el reto.