Supuesta pareja de Tebi Bernal se pronunció tras el beso con Marilyn Patiño en La casa de los famosos
Con inesperada reacción, Alejandra Salguero, supuesta pareja de Tebi Bernal, se pronunció tras el beso de él con Marilyn Patiño.
Desde hace varios días, internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales desde el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.
Además, uno de los momentos que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas se trata acerca del inesperado beso que se dieron Tebi Bernal y Marilyn Patiño al momento de interpretar una escena en la competencia.
Con base en esto, los navegantes se han sorprendido con la reacción que compartió recientemente Alejandra Salguero, la mujer involucrada a nivel sentimental con Tebi, quien se pronunció en sus redes sociales.
¿Cuál fue el inesperado beso que Tebi Bernal y Marilyn Patiño se dieron en La casa de los famosos Colombia?
Recientemente, las celebridades que hacen parte de La casa de los famosos Colombia acapararon la atención mediática en las últimas horas tras el inesperado beso que se dieron al interpretar una escena de ‘Las de siempre’.
Por su parte, una de las escenas más comentadas por parte de los internautas fue la del beso que se dieron Tebi Bernal y Marilyn Patiño en la competencia.
Sin duda, esta escena en la que se dieron un beso en el reality ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas, al ver la gran habilidad que tiene la actriz Marilyn Patiño y el creador de contenido digital, Tebi Bernal.
¿Cómo reaccionó Alejandra Salgado, supuesta pareja de Tebi Bernal al ver el beso que se dio con Marilyn Patiño?
Desde luego, varios navegantes han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de la reacción que compartió la modelo Alejandra Salguero, quien es la supuesta pareja de Tebi Bernal.
Con base en esto, Alejandra se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 33 mil seguidores, al ver la escena entre Tebi Bernal y Marilyn Patiño en la que se dieron un beso, pues expresó las siguientes palabras:
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
“Estaba editando el video de la actuación que tuvieron en La casa de los famosos Colombia donde Tebi tiene que hacer una escena de Las de Siempre con Marilyn, la verdad, me pareció súper interesante. Para mí no fue un beso que realmente fuese real, sino que actuaron demasiado bien”, agregó Alejandra.