Supuesta pareja de Tebi Bernal se pronunció tras el beso con Marilyn Patiño en La casa de los famosos

Desde hace varios días, internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales desde el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los momentos que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas se trata acerca del inesperado beso que se dieron Tebi Bernal y Marilyn Patiño al momento de interpretar una escena en la competencia.

Con base en esto, los navegantes se han sorprendido con la reacción que compartió recientemente Alejandra Salguero, la mujer involucrada a nivel sentimental con Tebi, quien se pronunció en sus redes sociales.

¿Cuál fue el inesperado beso que Tebi Bernal y Marilyn Patiño se dieron en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, las celebridades que hacen parte de La casa de los famosos Colombia acapararon la atención mediática en las últimas horas tras el inesperado beso que se dieron al interpretar una escena de ‘Las de siempre’.

Este fue el beso de Tebi Bernal y Marilyn Patiño. | Foto: Canal RCN

Por su parte, una de las escenas más comentadas por parte de los internautas fue la del beso que se dieron Tebi Bernal y Marilyn Patiño en la competencia.



Sin duda, esta escena en la que se dieron un beso en el reality ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas, al ver la gran habilidad que tiene la actriz Marilyn Patiño y el creador de contenido digital, Tebi Bernal.

¿Cómo reaccionó Alejandra Salgado, supuesta pareja de Tebi Bernal al ver el beso que se dio con Marilyn Patiño?

Desde luego, varios navegantes han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de la reacción que compartió la modelo Alejandra Salguero, quien es la supuesta pareja de Tebi Bernal.

Esto dijo la supuesta novia de Tebi Bernal al ver su beso con Marilyn Patiño. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Alejandra se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 33 mil seguidores, al ver la escena entre Tebi Bernal y Marilyn Patiño en la que se dieron un beso, pues expresó las siguientes palabras: