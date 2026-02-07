Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Supuesta pareja de Tebi Bernal se pronunció tras el beso con Marilyn Patiño en La casa de los famosos

Con inesperada reacción, Alejandra Salguero, supuesta pareja de Tebi Bernal, se pronunció tras el beso de él con Marilyn Patiño.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Supuesta pareja de Tebi Bernal se pronunció tras el beso con Marilyn Patiño en La casa de los famosos
¿Qué dijo la supuesta pareja de Tebi Bernal al ver el beso que se dio con Marilyn Patiño? | Foto: Canal RCN

Desde hace varios días, internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales desde el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, uno de los momentos que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas se trata acerca del inesperado beso que se dieron Tebi Bernal y Marilyn Patiño al momento de interpretar una escena en la competencia.

Con base en esto, los navegantes se han sorprendido con la reacción que compartió recientemente Alejandra Salguero, la mujer involucrada a nivel sentimental con Tebi, quien se pronunció en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el inesperado beso que Tebi Bernal y Marilyn Patiño se dieron en La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, las celebridades que hacen parte de La casa de los famosos Colombia acapararon la atención mediática en las últimas horas tras el inesperado beso que se dieron al interpretar una escena de ‘Las de siempre’.

Supuesta pareja de Tebi Bernal se pronunció tras el beso con Marilyn Patiño en La casa de los famosos
Este fue el beso de Tebi Bernal y Marilyn Patiño. | Foto: Canal RCN

Por su parte, una de las escenas más comentadas por parte de los internautas fue la del beso que se dieron Tebi Bernal y Marilyn Patiño en la competencia.


Sin duda, esta escena en la que se dieron un beso en el reality ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas, al ver la gran habilidad que tiene la actriz Marilyn Patiño y el creador de contenido digital, Tebi Bernal.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Alejandra Salgado, supuesta pareja de Tebi Bernal al ver el beso que se dio con Marilyn Patiño?

Desde luego, varios navegantes han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de la reacción que compartió la modelo Alejandra Salguero, quien es la supuesta pareja de Tebi Bernal.

Supuesta pareja de Tebi Bernal se pronunció tras el beso con Marilyn Patiño en La casa de los famosos
Esto dijo la supuesta novia de Tebi Bernal al ver su beso con Marilyn Patiño. | Foto: Canal RCN

Con base en esto, Alejandra se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 33 mil seguidores, al ver la escena entre Tebi Bernal y Marilyn Patiño en la que se dieron un beso, pues expresó las siguientes palabras:

“Estaba editando el video de la actuación que tuvieron en La casa de los famosos Colombia donde Tebi tiene que hacer una escena de Las de Siempre con Marilyn, la verdad, me pareció súper interesante. Para mí no fue un beso que realmente fuese real, sino que actuaron demasiado bien”, agregó Alejandra.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Prometido de Alexa Torrex se pronunció en redes tras el beso que ella se dio con Eidevin: ¿qué dijo? La casa de los famosos

Prometido de Alexa Torrex se pronunció en redes tras el beso que ella se dio con Eidevin: ¿qué dijo?

Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex rompió el silencio tras el beso que ella se dio con Eidevin López.

Esto dijo Johanna Fadul tras ver los besos de las celebridades que se dieron en La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Esto dijo Johanna Fadul tras ver los besos de las celebridades que se dieron en La casa de los famosos 3

Johanna Fadul compartió su reacción tras los recientes besos que las celebridades se dieron en La casa de los famosos Colombia.

Karola entrará a La casa de los famosos con misión de Emiro Navarro La casa de los famosos

Emiro Navarro le pidió a Karola que le cuide a Jay Torres en La casa de los famoso Colombia

Emiro Navarro reaccionó al ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia 2026 y le pidió que le cuidara a Jay Torres.

Lo más superlike

Ana María Estupiñán apareció en redes con inesperado video al ser madre: ¿ya nació su bebé? Ana María Estupiñán

Ana María Estupiñán apareció en redes con inesperado video al ser madre: ¿ya nació su bebé?

Ana María Estupiñán divide opiniones tras inesperado video al convertirse en madre, fruto de su relación con Mattias Bylin.

Famoso exjugador de Santa Fe reapareció en redes tras sufrir un infarto: ¿qué dijo? Talento nacional

Famoso exjugador de Santa Fe reapareció en redes tras sufrir un infarto: ¿qué dijo?

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras lucha contra el cáncer: ¿quién fue? Talento internacional

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante tras lucha contra el cáncer: ¿quién fue?

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano

Impacto en redes por reaparición de Manelyk González Influencers

Manelyk González reapareció en redes con ‘moretones’ en su rostro y su nariz ‘rota’