Murió famoso actor de manera inesperada dejando gran legado en la televisión: así se reveló

En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de reconocido actor, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, quien demostró su gran habilidad en el campo artístico al participar en importantes producciones audiovisuales.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes resaltaron su talento, pues demostró que la actuación fue una de sus principales fuentes de inspiración.

¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre de Jaime Ortiz se ha convertido en tendencia mediante las diferentes plataformas digitales al demostrar no solamente su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, tras confirmarse su desafortunada muerte.

Falleció reconocido actor mexicano. | Foto: Freepik

La noticia del fallecimiento del distinguido actor mexicano fue confirmada a través de un comunicado oficial de prensa compartido por parte de la Asociación Nacional de Actores, conocida como (ANDA), quienes revelaron la noticia mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de 23 mil seguidores:



“La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Jaime Ortiz Oliver “Sammy Ortiz” ocurrido el día 5 de febrero. Nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos. QEPD”, agregó ANDA en el comunicado oficial.

Por el momento, no se ha confirmado con exactitud cuál fue la causa por la que falleció el reconocido actor mexicano. Sin embargo, sus seguidores lo han recordado con una ola de comentarios.

¿Cuál fue el gran legado que dejó el actor mexicano Jaime Ortiz?

Cabe destacar que Jaime Ortiz demostró a lo largo de sus 88 años, un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, pues tuvo la oportunidad de cautivar a sus seguidores al ser un gran intérprete de dobles de acción.

¿En qué producciones actuó el actor mexicano? | Foto: Freepik

Así también, el actor tuvo la oportunidad de participar en importantes producciones audiovisuales como: "Tempestad", "El Chanfle", "El giro, el pinto y el colorado", "Okey, Mister Pancho", "El color de nuestra piel", "La mugrosita", "La combi asesina", "Golondrina presumida", "Siete en la mira y otras más.

Desde luego, el actor quedará por siempre en el corazón de sus seguidores, pues demostró a lo largo de su carrera que la actuación era de sus mayores fuentes de inspiración.