Las redes sociales no salen de su asombro tras conocer que uno de los rostros más recordados de una famosa actriz de 'Carita de Ángel' ahora se dedica al mundo de la belleza después de dejar la actuación.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

¿Quién es la famosa actriz de 'Carita de Ángel' que ahora se dedica a ser estilista?

Se trata de Marisol Santacruz Bañuelos, recordada actriz mexicana por su participación en varias telenovelas, entre ellas 'Carita de Ángel', donde interpretó a la madre fallecida de la protagonista, 'Dulce María'.

Actualmente, con 54 años, la actriz se alejó de la televisión hace tiempo y decidió emprender al abrir su propio salón de belleza en la Ciudad de México.

Según medios internacionales, descubrió su talento tras convertirse en madre y comenzar a cortar el cabello a sus amigas; por lo que con sus ahorros, logró montar su negocio a los 45 años.

Artículos relacionados La casa de los famosos Llegará un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia, ¿de quién se trata?

¿En qué telenovelas actuó Marisol Santacruz?

Mucho antes de grabar la telenovela infantil, Santacruz se había dedicado de lleno a interpretar papeles de villana que fueron claves en su carrera actoral. Sus papeles más recodados fueron en 'Carrusel de las Américas' en 1992, 'Mágica juventud' entre 1992 y 1993, y 'Cañaveral de pas!on3s' en 1996.

Después hizo una pausa corta y en los años 2000 y 2001 participó en 'Carita de Ángel' donde cautivó con su espléndida belleza.

Años más tarde, hizo participaciones especiales en las telenovelas 'Dos hogares' en 2011 y 'Libre para amarte' en 2013.

Marisol Santacruz participó en diversas producciones mexicanas que marcaron su carrera como actriz. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados Talento nacional Famoso influencer colombiano reveló que será padre por segunda vez: "la mejor noticia de este año"

¿Se retirará de la actuación la actriz Marisol Santacruz?

Recientemente, Marisol reveló en una entrevista que no planea dejar la actuación por completo, pero tiene claro que debe enfocarse en otros proyectos mientras no tenga nuevos papeles en televisión.

Asimismo, confesó que está estudiando psicología y que se siente muy feliz de poder compartir sus conocimientos con sus seres cercanos y seguidores.