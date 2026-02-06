Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Famosa actriz de 'Carita de Ángel' sorprende al revelar que ahora trabaja como estilista

La recordada actriz mexicana sorprendió a sus fans al conocerse que dejó la actuación y ahora se dedica al mundo de la belleza.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Famosa actriz mexicana ahora es estilista
La famosa actriz reveló a un medio cómo le surgió la idea de convertirse en estilista. (Fotos: Freepik)

Las redes sociales no salen de su asombro tras conocer que uno de los rostros más recordados de una famosa actriz de 'Carita de Ángel' ahora se dedica al mundo de la belleza después de dejar la actuación.

¿Quién es la famosa actriz de 'Carita de Ángel' que ahora se dedica a ser estilista?

Se trata de Marisol Santacruz Bañuelos, recordada actriz mexicana por su participación en varias telenovelas, entre ellas 'Carita de Ángel', donde interpretó a la madre fallecida de la protagonista, 'Dulce María'.

Actualmente, con 54 años, la actriz se alejó de la televisión hace tiempo y decidió emprender al abrir su propio salón de belleza en la Ciudad de México.

Según medios internacionales, descubrió su talento tras convertirse en madre y comenzar a cortar el cabello a sus amigas; por lo que con sus ahorros, logró montar su negocio a los 45 años.

¿En qué telenovelas actuó Marisol Santacruz?

Mucho antes de grabar la telenovela infantil, Santacruz se había dedicado de lleno a interpretar papeles de villana que fueron claves en su carrera actoral. Sus papeles más recodados fueron en 'Carrusel de las Américas' en 1992, 'Mágica juventud' entre 1992 y 1993, y 'Cañaveral de pas!on3s' en 1996.

Después hizo una pausa corta y en los años 2000 y 2001 participó en 'Carita de Ángel' donde cautivó con su espléndida belleza.

Años más tarde, hizo participaciones especiales en las telenovelas 'Dos hogares' en 2011 y 'Libre para amarte' en 2013.

Actriz mexicana Marisol Santacruz ahora es estilista
Marisol Santacruz participó en diversas producciones mexicanas que marcaron su carrera como actriz. (Foto: Freepik)

¿Se retirará de la actuación la actriz Marisol Santacruz?

Recientemente, Marisol reveló en una entrevista que no planea dejar la actuación por completo, pero tiene claro que debe enfocarse en otros proyectos mientras no tenga nuevos papeles en televisión.

Asimismo, confesó que está estudiando psicología y que se siente muy feliz de poder compartir sus conocimientos con sus seres cercanos y seguidores.

