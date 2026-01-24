Famosa actriz de Chepe Fortuna y Francisco el Matemático sufrió accidente: esto se sabe

En las últimas horas se conoció que una recordada actriz de Chepe Fortuna y otras producciones del Canal RCN sufrió un accidente.

¿Cuál fue la famosa actriz de Chepe Fortuna que sufrió accidente?

La actriz Ana Milena Vergara, quien le dio vida a Rosalía Cabrales, en Chepe Fortuna y a Clara Inés Oñate en Francisco el Matemático sufrió complejo accidente casero.

La experimentada actriz contó a través de sus redes sociales lo que le pasó, las lesiones que sufrió y también cómo avanza su recuperación.

Recordemos que, la actriz a mediados de 2022 sufrió un grave episodio de salud. Milena enfrentó una isquemia cerebral que la hizo estar hospitalizada durante varios meses y que le dejó secuelas físicas importantes como la pérdida parcial de movilidad.

Al parecer, esta limitación física le jugó una mala pasada a la actriz, quien se cayó en su casa y se lesionó varias partes de su cuerpo.

¿Cómo se encuentra de salud Milena Vergara, actriz de Chepe Fortuna tras accidente casero?

Milena compartió un video en su cuenta oficial de Instagram en donde expresaba su rabia e impotencia por el accidente que había tenido.

La actriz aseguró que se había parado a buscar unos cigarrillos y aunque sabía que tenía que buscar ayuda para pararse, ella decidió hacerlo por su cuenta y fue ahí donde su cuerpo no le respondió bien y se cayó.

Al parecer, producto de la caída se hizo una fisura en su coxis, en el hombro y en la cadera, motivo por el que tuvieron que llevársela por urgencias.

“Mija, triste y resignada, imagínate que me paré a buscar unos cigarrillos y me caí, me hice una fisura en el coxis, en el hombro y en la cadera, ¿cómo te parece a ti, por Dios?

La actriz aseguró que esto le había pasado por desobediente, pero no ocultó que era una mujer que a pesar de sus limitaciones físicas todavía le gustaba valerse por sí misma..

Por desobediente, porque ustedes me dijeron que no me parara, ustedes me dijeron, por eso me paré, estoy acostumbrada a hacer lo que se me da la gana.

¿Qué habló Milena Vergara sobre el tema de sus adicciones?

Durante años, Milena Vergara fue un rostro familiar para los televidentes colombianos. Su nombre estuvo presente en producciones que marcaron distintas épocas y tuvo personajes que dejaron huella por su naturalidad y cercanía.

Sin embargo, la actriz previo a su percance de salud en 2022 tuvo un grave problema de adicciones, las cuales desencadenaron en el isquemia que le dio.

Precisamente, en este video en el que habló de su accidente, también habló sobre su proceso para dejar el cigarrillo, el cual ya iba controlando cada vez más.

También hay buenas noticias, dejé de fumar, ya no estoy fumando, pero me hace una falta, uno por la noche nada más, yo estoy viendo, me siento bien. Cuídense en la vejez ahora que están jóvenes, porque todo esto sale viejos“.

La actriz aprovechó para dejar un mensaje de reflexión a sus seguidores sobre el valor de la juventud y de la vida.