Koral Costa rompe el silencio y habla de la vida amorosa de Omar Murillo

Koral Costa se despachó en contra de quienes han hablado tanto de su vida amorosa, como la de Omar Murillo tras su ruptura.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Koral Costa aclara los rumores tras su divorcio de Omar Murillo
Koral Costa estalla y responde a las especulaciones sobre Omar Murillo y su nueva vida. (Foto/ Buen día, Colombia)

Desde que Koral Costa y Omar Murillo terminaron su relación, ambos artistas han estado bajo la lupa de los internautas, quienes se preguntan las razones por la cuál ellos se divorciaron, sin embargo, ambos han sido cuestionados por su vida privada al estar solteros.

En los últimos días, tanto la cantante como el actor, han tenido que salir a hablar a través de sus redes sociales para aclarar todos los rumores que han surgido en cuanto a su orientación y gustos hacia las otras personas.

¿Por qué Omar Murillo y Koral Costa se divorciaron?

El anuncio lo hizo Koral Costa a través de su cuenta de Instagram, en donde confesó que junto a Omar Murillo habían tomado la decisión de terminar su relación, pero ella fue clara en justificar las razones.

Por un lado, confesó que su divorcio no se debe a que se terminó el amor, sino todo lo contrario, mencionó que decidieron dejarse ir para que el otro fuera feliz por un camino diferente y que eso era el verdadero amor.

Estas palabras las dijo Koral luego de haber recibido críticas por no haberse ido con Omar para España, pues el actor lleva meses viviendo solo en ese país.

Koral Costa estalla y responde a las especulaciones sobre Omar Murillo y su nueva vida.
Koral Costa aclara los rumores tras su divorcio de Omar Murillo. (Foto: Canal RCN)

¿Cuáles son los rumores que nacieron tras el divorcio de Omar Murillo y Koral Costa?

Por un lado, Koral Costa reveló que sus seguidores le preguntaban si ella se iba a involucrar sentimentalmente con una mujer, ahora que estaba soltera, ya que a ella le han cuestionado su orientación desde hace ya un tiempo.

También, se ha dicho que Omar Murillo ya tiene una nueva pareja con un hombre, luego de que revelara una foto con el gimnasio junto a un conocido.

Asimismo, se ha mencionado que él fue quien la dejó y otros han dicho que ella le terminó, pero la verdad solo la saben ellos dos y ya la dijeron al decir que su divorcio no se debe a la falta de amor.

Koral Costa rompe el silencio tras su divorcio y habla de Omar Murillo
Koral Costa se refiere a Omar Murillo en medio de rumores tras su separación. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijeron Koral Costa y Omar Murillo sobre su orientación?

Koral Costa ya rompió el silencio y les pidió a los usuarios de redes que dejaran de especular y crear “cizaña”, aclaró que la gente ha inventado tantas cosas que ni a ellos mismos se les ha pasado por su mente, o sea, desmintió todas las teorías que se ha imaginado las personas sobre ellos.

Por su parte, Omar Murillo hizo lo mismo, aunque no dijo ni sí, ni no a su supuesta orientación, él les pidió a sus seguidores que no le dieran importancia a la vida de los demás y dijo que no le veía nada a que él subiera una foto con otro hombre.

