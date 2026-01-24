Mariana Zapata reveló que le dieron un beso, ¿nace un romance en La casa de los famosos Colombia?

La casa de los famosos Colombia 2026 dio inicio el pasado lunes 12 de enero y en tan solo dos semanas, los participantes han causado un gran revuelo entre los televidentes y seguidores, quienes no se pierden el minuto a minuto a través de la APP Canal RCN.

En doce días, los habitantes de esta tercera temporada ya vivieron un congelado, o sea, el teléfono que ahora comparte techo con ellos, pero además la convivencia ha estado llena de polémica, encontronazos, críticas y ahora, picos entre los participantes.

Lo que quiere decir, es que ya están naciendo el cambio de luces entre algunos famosos, quienes se han dejado ver coquetos.

¿Quién le dio un pico a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026?

En horas de la tarde de este sábado 24 de enero, los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 estaban almorzando y Mariana Zapata aprovechó su cercanía con Beba, para contarle un “galón”.

El beso que involucra a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Lo que dijo la creadora de contenido y empresaria paisa a su compañera es que tuvo un momento de acercamiento con Renzo, quien se le acercó y le dio un pico en la nariz.

Beba escuchó el chisme completico y respondió “tenía que bajar más”, o sea, queriendo decir que el pico debió dárselo en la boca, precisamente porque ambas participantes estaban hablando de las necesidades personales que ya estaban sintiendo dentro de la casa.

¿Qué dijo Renzo sobre el pico que le dio a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026?

Mientras Mariana Zapata le contaba a Beba que Renzo le dio un pico en la nariz en La casa de los famosos Colombia 2026, el hombre estaba atento poniéndoles cuidado, pues no escuchaba lo que estaban diciendo, pero sospechó de qué se trataría la conversación de sus compañeras.

Por eso mismo, miraba con mucha atención y hasta tuvo una sonrisita picarona, lo que notó Beba, a quien le causó gracia la situación.

El beso de Renzo a Mariana Zapata en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿Ha nacido más romances en La casa de los famosos Colombia 2026?

Por ahora, se ha visto acercamientos entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, sin embargo, ellos ya hablaron y dijeron que en este momento de la competencia en La casa de los famosos Colombia 2026, lo mejor es estar enfocados en el juego.

Pues ambos dejaron claro que lo mejor era no hacerse ilusiones, para no dañar su relación.