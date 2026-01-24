Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Mariana Zapata reveló que le dieron un beso, ¿nace un romance en La casa de los famosos Colombia?

Mariana Zapata le contó el galón a Beba, en donde relató que uno de sus compañeros le dio un piquito en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El beso que involucra a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026
Mariana Zapata confesó que le dieron un beso en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 2026 dio inicio el pasado lunes 12 de enero y en tan solo dos semanas, los participantes han causado un gran revuelo entre los televidentes y seguidores, quienes no se pierden el minuto a minuto a través de la APP Canal RCN.

Artículos relacionados

En doce días, los habitantes de esta tercera temporada ya vivieron un congelado, o sea, el teléfono que ahora comparte techo con ellos, pero además la convivencia ha estado llena de polémica, encontronazos, críticas y ahora, picos entre los participantes.

Lo que quiere decir, es que ya están naciendo el cambio de luces entre algunos famosos, quienes se han dejado ver coquetos.

Artículos relacionados

¿Quién le dio un pico a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026?

En horas de la tarde de este sábado 24 de enero, los participantes de La casa de los famosos Colombia 2026 estaban almorzando y Mariana Zapata aprovechó su cercanía con Beba, para contarle un “galón”.

Mariana Zapata confesó que le dieron un beso en La casa de los famosos Colombia 2026
El beso que involucra a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Lo que dijo la creadora de contenido y empresaria paisa a su compañera es que tuvo un momento de acercamiento con Renzo, quien se le acercó y le dio un pico en la nariz.

Beba escuchó el chisme completico y respondió “tenía que bajar más”, o sea, queriendo decir que el pico debió dárselo en la boca, precisamente porque ambas participantes estaban hablando de las necesidades personales que ya estaban sintiendo dentro de la casa.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Renzo sobre el pico que le dio a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026?

Mientras Mariana Zapata le contaba a Beba que Renzo le dio un pico en la nariz en La casa de los famosos Colombia 2026, el hombre estaba atento poniéndoles cuidado, pues no escuchaba lo que estaban diciendo, pero sospechó de qué se trataría la conversación de sus compañeras.

Por eso mismo, miraba con mucha atención y hasta tuvo una sonrisita picarona, lo que notó Beba, a quien le causó gracia la situación.

El inesperado beso que recibió Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026
El beso de Renzo a Mariana Zapata en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿Ha nacido más romances en La casa de los famosos Colombia 2026?

Por ahora, se ha visto acercamientos entre Alejandro Estrada y Yuli Ruiz, sin embargo, ellos ya hablaron y dijeron que en este momento de la competencia en La casa de los famosos Colombia 2026, lo mejor es estar enfocados en el juego.

Pues ambos dejaron claro que lo mejor era no hacerse ilusiones, para no dañar su relación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

El enfrentamiento entre Nicolás Arrieta y Tebi sacude La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

El agarrón de Nicolás Arrieta y Tebi en La casa de los famosos Colombia 2026

Nicolás Arrieta y Tebi protagonizaron un incómodo momento en La casa de los famosos Colombia 2026, tras un fuerte agarrón.

Nicolás Arrieta, influencer y youtuber colombiano Nicolás Arrieta

Él es el famoso padre de Nicolás Arrieta que pocos de sus seguidores conocían

El famoso padre de Nicolás Arrieta ha llamado la atención en redes, por ser una figura destacada del país que pocos conocían.

Sara Uribe La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Sara Uribe llora desconsolada en La casa de los famosos tras emotivo mensaje de su hijo Jacobo

Emotivo mensaje del hijo de Sara Uribe en La Casa de los Famosos hizo llorar a varios participantes.

Lo más superlike

Impactante video del velorio de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Captan el fantasma de Yeison Jiménez manifestándose en un video: ¿qué hace?

Sale a la luz video en el que, según internautas, se manifiesta el fantasma de Yeison Jiménez moviendo su foto con intensidad.

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Bad Bunny

Bad Bunny sorprende en Medellín con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo