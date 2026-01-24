Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El agarrón de Nicolás Arrieta y Tebi en La casa de los famosos Colombia 2026

Nicolás Arrieta y Tebi protagonizaron un incómodo momento en La casa de los famosos Colombia 2026, tras un fuerte agarrón.

Paula Orjuela Quevedo
Nicolás Arrieta pierde la paciencia y enfrenta a Tebi en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

El pasado lunes 12 de enero, inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 y en dos semanas, los participantes han dado mucho de qué hablar, pues ya han nacido rivalidades, amistades, polémicas y las lágrimas no han faltado.

Hasta este punto de la competencia, ya ha salido una de los habitantes de la temporada, se trata de Luisa Cortina, quien se convirtió en la primera eliminada de este año. Mañana, domingo 25 de enero, será el segundo participante y le dirá adiós para siempre a la competencia.

Hablando de polémicas y momentos incómodos, en hora de la tarde de este sábado 24, Nicolás Arrieta y Tebi protagonizaron uno de los momentos más fuertes de lo que va de la convivencia.

¿Qué pasó entre Nicolás Arrieta y Tebi en La casa de los famosos Colombia 2026?

En la noche del viernes 23 de enero, el jefe castigó al cuarto Tormenta tras perder la prueba de beneficio y castigo, por eso, seis participantes de esa habitación, se disfrazaron de animales y en realidad, en La casa de los famosos Colombia 2026 se convirtió en un zoológico.

Por su parte, Tebi generó varios malestares y momentos incómodos ya que se tomó muy en serio su rol de perro y se puso a morder a sus compañeros, de hecho, escondió cosas y eso le provocó mal genio a Beba, por lo que Nicolás la defendió.

¿Nicolás Arrieta y Tebi casi se pelean en La casa de los famosos Colombia 2026?

Luego de que Tebi se ganara el llamado de atención de varios de sus compañeros en La casa de los famosos Colombia 2026, vivió un momento bastante polémico con Nicolás Arrieta.

Por su lado, el creador de contenido se dejó ver muy molesto y le reclamó por sus supuestas bromas, pero Tebi tampoco aguantó el llamado de atención y se enojó bastante, por lo que se le mandó a su compañero.

Precisamente, a Arrieta le molestó que él tirara las cosas y mordiera a sus compañeros.

Ahí, intervinieron varios de los famosos y separaron a Nicolás y Tebi, de hecho, se llevaron alzado a Nicolás, todo esto pasó en cuestión de minutos en hora de la tarde de este sábado 24.

¿Qué pasó después de la discusión entre Tebi y Nicolás Arrieta en La casa de los famosos Colombia 2026?

Nicolás Arrieta le dijo a Valentino, Jay Torres y Johanna Fadul que temió por su seguridad, ya que Tebi sabe Capoeira y podía afectarlo dónde lo tocara.

Sin embargo, Tebi quiso disculparse, pero el creador le dijo que “le estaba lamboneando” y reveló, que no quería sus disculpas.

