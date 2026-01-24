Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Él es el famoso cantante de vallenato que fue novio de Sara Uribe de La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe sostuvo una larga relación con un famoso cantante de vallenato antes de su relación con Freddy Guarín, papá de su hijo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Quién es el cantante de vallenato que fue novio de Sara Uribe
Sara Uribe sostuvo una larga relación con cantante de vallenato. (Fotos Canal RCN)

Sara Uribe ha hablado abiertamente en La casa de los famosos Colombia sobre una relación sentimental que vivió en el pasado con un reconocido cantante de vallenato que la marcó.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y, como era de esperarse, despertaron la curiosidad de los internautas, quienes rápidamente comenzaron a preguntarse de quién se trataba.

Se trata de Daniel Calderón, cantante vallenato e hijo del productor Iván Calderón, fundador de la agrupación Los Gigantes del Vallenato y expareja de Paola Jara.

La presentadora antioqueña sostuvo una larga relación con el cantante de más de cinco años y la cual ha descrito como una de las tusas más fuertes en su vida.

La historia entre la presentadora y el artista comenzó mucho antes que Sara Uribe participara en Protagonistas de Nuestra Tele 2012, en donde precisamente lo llevaron como cantante invitado.

Sara Uribe y Daniel Calderón
Sara Uribe y Daniel Calderón sostuvieron una larga relación. (Fotos Canal RCN)

¿Por qué Sara Uribe de La casa de los famosos Colombia terminó con Daniel Calderón?

Tras ganar Protagonistas de Nuestra Tele, Sara empezaba a consolidarse en el mundo del entretenimiento, mientras que Daniel avanzaba con paso firme en la música, sin embargo, decidieron darse un tiempo.

Durante ese tiempo, la pareja protagonizó varias separaciones y reconciliaciones que no pasaron desapercibidas para el público. Sin embargo, volvieron a darse una oportunidad que duró hasta el 2016, cuando pusieron punto final.


Sara Uribe ha hablado en distintas ocasiones sobre lo difícil que fue cerrar ese ciclo, reconociendo que vivió una de las etapas emocionales más complejas de su vida. Sin embargo, también ha asegurado que fue una relación que le dejó grandes aprendizajes y que hoy recuerda sin rencores.

Tras esta relación, Sara Uribe empezó su polémica relación con Freddy Guarín, exjugador de la Selección Colombia con quien tuvo a su único hijo hasta el momento, Jacobo, quien se convirtió en su motor y mayor amor.

Precisamente, Sara lloró recientemente en La casa de los famosos Colombia cuando le colocaron un corto clip de Jacobo enviándole un amoroso mensaje.

Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.
Sara Uribe se muestra orgullosa de su faceta como mamá. Foto | Canal RCN.
