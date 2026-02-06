Los seguidores del influencer colombo-alemán Dominic Colombia se mostraron emocionados al enterarse de que será padre por segunda vez, tras el anuncio que él mismo compartió en sus redes sociales.

¿De qué manera anunció Dominic, el influencer colombo-alemán, que será padre?

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde suma más de un millón de seguidores, el famoso influencer alemán, que se enamoró de Colombia y decidió radicarse en el país, compartió inicialmente un video donde aparece con su actual esposa y su pequeño hijo para revelar que serían padres.

Dominic Colombia emocionó a sus fans con la noticia de que será padre por segunda vez. (Foto: Freepik)

Allí, se observa que aparecen de frente mirando a la cámara y acto seguido sacan unos biberones que ocultan detrás de su espalda para revelar la llegada de su segundo hijo.

Con el corazón lleno de amor compartimos que estamos esperando a nuestro segundo bebé… otra vida que ya amamos desde ahora y que llega para completar aún más nuestra familia", escribió el influencer en la descripción del video.

De igual manera, en otra publicación, Dominic compartió un carrusel de fotos donde se aprecia la ecografía que le han realizado a su segundo hijo, despertando miles de reacciones de sus fans.

¿Cómo reaccionaron en redes a la noticia de que Dominic Colombia será padre por segunda vez?

Por medio de los comentarios de estas publicaciones, varios seguidores del creador de contenido expresaron su emoción y le enviaron numerosas bendiciones, destacando que, desde su llegada a Colombia, Dominic ya había formado una hermosa familia.

Asimismo, algunos seguidores debatieron, basándose en la imagen de la ecografía, sobre el posible género del bebé: unos apostaban por un niño y otros por una niña.

Hermosa familia, los felicito y se nos creció", "Hagan todos los hijos que quieran, seguro que harán de este país en un futuro mucho mejor" y "Más colombianos que nunca", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

En redes sociales, los usuarios comenzaron a especular sobre el género del bebé de Dominic Colombia a partir de la ecografía que compartió. (Foto: Freepik)

¿Quién es Dominic Colombia?

Dominic Colombia, cuyo nombre real es Dominic Wolf, es un influencer de origen alemán que vive en Colombia. Se ha hecho popular por compartir en redes sociales su vida, viajes y experiencias recorriendo distintas regiones del país.

Desde Bucaramanga, ha consolidado su carrera como creador de contenido y promotor de la cultura colombiana. Su cercanía con los seguidores incluye mostrar momentos personales y familiares, lo que le ha ganado gran popularidad en plataformas como Instagram y TikTok.