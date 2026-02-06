Daniela Ospina responde a crítica por usar tacones: “Me siento linda así”

Daniela Ospina mostró un mensaje que recibió de una seguidora, quien le sugería evitar el uso de tacones cuando salía con su esposo, argumentando que, por la diferencia de estatura, él podría verse “más bajito”.

La respuesta de Daniela no pasó desapercibida y rápidamente generó aplausos y reflexiones entre sus seguidores.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata destapa que reconocido futbolista de la Selección Colombia, le pidió un hijo

¿Por qué la estatura fue una inseguridad para Daniela Ospina?

Daniela confesó que su estatura fue, durante mucho tiempo, una de sus mayores inseguridades, crecer siendo más alta que la mayoría de las mujeres e incluso que algunos hombres, la llevó a recibir comentarios que, aunque normalizados, iban minando su confianza.

Hoy reconoce su estatura como una parte de su identidad y no como un defecto que deba ocultar y decidió no renunciar a lo que la hace sentirse segura y atractiva, incluyendo el uso de tacones cuando así lo desea.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alfredo Redes opina sobre Karola Alcendra y su llegada a La casa de los famosos: así reaccionó

¿Qué respondió Daniela Ospina ante el comentario de su seguidora?

Daniela fue clara, seguirá eligiendo sentirse linda, segura y elegante, sin importar si eso implica verse más alta y explicó que el problema no está en los tacones ni en la estatura, sino en la idea de que una mujer debe reducirse para no incomodar a otros.

Daniela Ospina resaltó el apoyo constante de su esposo Gabriel Coronel. | Foto AFP: Mireya Acierto

También aprovechó para resaltar la importancia del entorno emocional y de las relaciones sanas, para ella, estar con una persona que celebra quién eres, y no intenta cambiarte, marca una diferencia enorme en la manera de percibirse a uno mismo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Karola se pronunció tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026: ¿qué papel tendrá?

¿Cuál ha sido el papel del esposo de Daniela Ospina en este proceso?

Daniela destacó la actitud de su esposo, el actor Gabriel coronel, a quien describió como un hombre seguro y amoroso, según contó, él no se siente opacado por la estatura de ella ni por sus elecciones de vestuario, al contrario, suele recordarle lo bien que se ve con cualquier atuendo.

Daniela Ospina, habló sobre inseguridades y cómo aprendió a superarlas. (Foto AFP/ Ethan Miller).

La respuesta de Daniela Ospina se convirtió en un mensaje potente para muchas mujeres que aún dudan al momento de vestirse, caminar o mostrarse tal como son.

Más que hablar de tacones o estaturas, Daniela puso sobre la mesa un tema mucho más profundo, el derecho a sentirse cómoda en la propia piel y a elegir relaciones donde el amor no dependa de centímetros, sino de respeto, apoyo y confianza.