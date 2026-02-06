Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Valentina Taguado vuelve a '¿Qué Hay Pa’ Dañar?'? Esto fue lo que dijo en vivo

Valentina Taguado recientemente habló sobre la posibilidad de regresar al programa y le declaró su amor al Canal RCN.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentina Taguado - Panelistas Qué Hay Pa Dañar.
Valentina Taguado reveló si volvería a '¿Qué Hay Pa' Dañar'?. Foto | Canal RCN.

Valentina Taguado, una de las figuras del mundo digital que constantemente llama la atención en redes sociales, recientemente causó furor al hablar de un posible regreso al programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?'.

¿Valentina Taguado confirmó su regreso a '¿Qué Hay Pa' Dañar'? Esto dijo

En medio del programa '¿Qué Hay Pa' Dañar?' en el que ahora son panelistas Néstor Parra, Roberto Velázquez y Karina García, la reconocida locutora dio a conocer si estaría dispuesta a regresar nuevamente al formato, en esta oportunidad como invitada.

"Cuándo vas a venir a acá a estar un ratico con nosotros", le dijo Roberto durante la trasmisión en vivo. Frente a la pregunta, la finalista de MasterChef Celebrity 2025 dijo sin titubeos lo siguiente: "cuando me digan, el mundo entero sabe que yo amo a RCN".

Duranta el en vivo, Taguado preguntó por quienes estaban presentes en ese momento, Velázquez le reveló que, además de él y Néstor, Karina García y Santiago Vargas, periodista de Mañana Express.

¿Qué dijo Valentina Taguado ante una posible visita a '¿Qué Hay Pa' Dañar?'

En medio de este espacio, Valentina y Karina aprovecharon para presentarse, además, la exparticipante de la casa más famosa del mundo quiso decirle a la antioqueña que estaba sentada junto a dos hombres muy talentosos.

Roberto, no perdió la oportunidad para interrogar a Taguado sobre cómo van las cosas en su vida, ella, por su parte, no dudó en comentar que todo va de maravilla.

¿Valentina Taguado estará nuevamente en '¿Qué Hay Pa' Dañar?'?

Por último, y antes de culminar la llamada, el panelista le hizo saber que, justo en ese instante la estaban mencionando, comentario que la llevó a responderle que, en caso de que tengan alguna inquietud relacionada con ella, la llamen a preguntarle para evitar posibles especulaciones o quizás malos entendidos.

Finalmente, Velázquez cerró la llamada expresándole a la mujer todo su cariño y reiterando su deseo de que los acompañe en el programa.

Por ahora, la también influenciadora bogotana, continúa enfocada en sus proyectos personales, pues luego de su participación en el reality de cocina del Canal RCN, se lanzó, junto a Valeria Aguilar, a ofrecer su propio show de comedia.

Lo más superlike

