Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio rompe el silencio y revelaría si terminó con Carolina Gómez

Yeferson Cossio generó revuelo al aparecer en redes en medio de rumores de su ruptura con Carolina Gómez: “mi chica me dejó solo”.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Especulaciones sobre la relación de Yeferson Cossio
Yeferson Cossio publica video que muchos relacionan con su supuesta ruptura. (Foto: Canal RCN - Freepik)

El pasado martes 3 de febrero, Cintia Cossio generó gran revuelo en redes sociales luego de romper el silencio y hablar sobre la relación de su hermano, Yeferson y Carolina Gómez, luego de que nacieran las especulaciones de que al parecer terminaron.

Artículos relacionados

La respuesta de la creadora digital fue muy contundente, sin embargo, los rumores no han llegado a su fin, porque el mismo Yeferson aviva estas especulaciones y, de hecho, la misma Yina Calderón habló del tema.

Pues el influenciador, al parecer rompió el silencio y habría revelado lo que pasó en su relación con Carolina.

Artículos relacionados

¿Cintia Cossio confirmó que Yeferson y Carolina Gómez terminaron?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cintia Cossio respondió dudas que le llegaron a la cajita de preguntas y precisamente, respondió a u seguidor que afirmó que Yeferson y Carolina habría terminado.

Yeferson Cossio publica video que muchos relacionan con su supuesta ruptura.
Yeferson Cossio publicó video que desató rumores de ruptura. (Foto: Canal RCN)

“Por fin terminaron”, fue lo que le escribieron a la hermana del creador de contenido, quien no dudó en ser contundente al responder y escribió:

“¿Cuánto le están pagando por cada chisme inventado?”

Con esta respuesta no confirmó, pero tampoco desmintió el rumor, pero quiso insinuar que se trata solo de un “invento”, de hecho, dejó una pregunta del por qué a los demás les importan las relaciones ajenas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Yeferson Cossio y su novia?

Al igual que Cintia Cossio, el rumor le llegó a Yina Calderón por medio de su cajita de preguntas en Instagram, e incluso, le escribieron casi lo mismo, afirmado que “Caro había terminado con Cossio”, expresando que “por fin es libre”.

Yina respondió y dijo que “no sabía”, pero “sí se le había hecho raro que la última vez que estuvo con Yeferson, no vio a Carolina con él”, esto, avivó más los rumores de la supuesta ruptura.

Yeferson Cossio publicó video que desató rumores de ruptura
Especulaciones sobre la relación de Yeferson Cossio. (Foto: Canal RCN)

¿Yeferson Cossio confirmó que terminó con Carolina Gómez?

Yeferson Cossio subió una historia a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde estaba tocando una guitarra, cantando una canción en inglés, la cual decía “mi chica me dejó solo llorando”.

Para los seguidores de Yeferson Cossio, su video es muy revelador justo en el momento en el que surgieron los rumores de su ruptura con Carolina Gómez, sin embargo, él no ha dicho nada sobre el tema, pese a que su clip pueda alimentar las teorías de su separación.

Por ahora, aunque esta historia convenza a algunos de que ellos terminaron, solo se espera que tanto Cossio como Gómez hablen sobre la verdad, para evitar especulaciones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Logo La casa de los famosos Colombia - Participantes de La casa de los famosos Colombia 2026. La casa de los famosos

Karola Alcendra lanzó fuerte advertencia antes de su entrada a La casa de los famosos: "vengo en maldad"

Karola Alcendra, nueva habitante confirmada por el Jefe, no se guardó nada y prometió sacudir La casa de los famosos Colombia.

Valentina Taguado - Panelistas Qué Hay Pa Dañar. Valentina Taguado

¿Valentina Taguado vuelve a '¿Qué Hay Pa’ Dañar?'? Esto fue lo que dijo en vivo

Valentina Taguado recientemente habló sobre la posibilidad de regresar al programa y le declaró su amor al Canal RCN.

Karina García revela que se reencontrará con sus hijos Karina García

Karina García conmueve al contar cómo vivirá el tan esperado reencuentro con sus hijos: “recargarme”

Karina García revela detalles de su esperado reencuentro con sus hijos y emociona a seguidores en redes.

Lo más superlike

Kardashian explican hábitos que activan su micro-inmunidad y potencian la longevidad Salud y Belleza

Kardashian muestran cómo fortalecen su micro-inmunidad y evitan resfriados todo el año

Sale a la luz la ‘micro-inmunidad’, el secreto que usan las Kardashian para la longevidad, y no enfermarse jamás.

Marilyn Patiño, actriz colombiana, en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Marilyn Patiño sorprende en La casa de los famosos Colombia con inesperada petición a sus fans

Falleció reconocida modelo de 21 años quien era hija de reconocido futbolista: así se confirmó Talento internacional

Falleció reconocida modelo de 21 años quien era hija de reconocido futbolista: así se confirmó

Imagen de un crucero - Cinta de luto. Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido músico a bordo de un crucero en extrañas circunstancias

Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata? Talento internacional

Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata?