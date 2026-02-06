Yeferson Cossio rompe el silencio y revelaría si terminó con Carolina Gómez

El pasado martes 3 de febrero, Cintia Cossio generó gran revuelo en redes sociales luego de romper el silencio y hablar sobre la relación de su hermano, Yeferson y Carolina Gómez, luego de que nacieran las especulaciones de que al parecer terminaron.

La respuesta de la creadora digital fue muy contundente, sin embargo, los rumores no han llegado a su fin, porque el mismo Yeferson aviva estas especulaciones y, de hecho, la misma Yina Calderón habló del tema.

Pues el influenciador, al parecer rompió el silencio y habría revelado lo que pasó en su relación con Carolina.

¿Cintia Cossio confirmó que Yeferson y Carolina Gómez terminaron?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Cintia Cossio respondió dudas que le llegaron a la cajita de preguntas y precisamente, respondió a u seguidor que afirmó que Yeferson y Carolina habría terminado.

Yeferson Cossio publicó video que desató rumores de ruptura. (Foto: Canal RCN)

“Por fin terminaron”, fue lo que le escribieron a la hermana del creador de contenido, quien no dudó en ser contundente al responder y escribió:

“¿Cuánto le están pagando por cada chisme inventado?”

Con esta respuesta no confirmó, pero tampoco desmintió el rumor, pero quiso insinuar que se trata solo de un “invento”, de hecho, dejó una pregunta del por qué a los demás les importan las relaciones ajenas.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Yeferson Cossio y su novia?

Al igual que Cintia Cossio, el rumor le llegó a Yina Calderón por medio de su cajita de preguntas en Instagram, e incluso, le escribieron casi lo mismo, afirmado que “Caro había terminado con Cossio”, expresando que “por fin es libre”.

Yina respondió y dijo que “no sabía”, pero “sí se le había hecho raro que la última vez que estuvo con Yeferson, no vio a Carolina con él”, esto, avivó más los rumores de la supuesta ruptura.

Especulaciones sobre la relación de Yeferson Cossio. (Foto: Canal RCN)

¿Yeferson Cossio confirmó que terminó con Carolina Gómez?

Yeferson Cossio subió una historia a través de su cuenta oficial de Instagram, en donde estaba tocando una guitarra, cantando una canción en inglés, la cual decía “mi chica me dejó solo llorando”.

Para los seguidores de Yeferson Cossio, su video es muy revelador justo en el momento en el que surgieron los rumores de su ruptura con Carolina Gómez, sin embargo, él no ha dicho nada sobre el tema, pese a que su clip pueda alimentar las teorías de su separación.

Por ahora, aunque esta historia convenza a algunos de que ellos terminaron, solo se espera que tanto Cossio como Gómez hablen sobre la verdad, para evitar especulaciones.