Cintia Cossio rompe el silencio y revela si Yeferson y su novia terminaron, ¿es un sí?

Unos de los creadores de contenido más seguidos en las redes sociales en Colombia son Yeferson Cossio y su hermana, Cintia, quienes han causado revuelo en repetidas ocasiones por sus bromas pesadas y su vida ostentosa.

Sin embargo, así mismo, también son de los influenciadores más queridos, pues han participado en proyectos sociales, lo que ha generado que cientos de seguidores sientan gratitud y admiración por ellos.

Por otro lado, Yeferson Cossio ha protagonizado nuevos rumores sobre su relación con Carolina Gómez.

¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez terminaron?

A través de las historias de Instagram de Cintia Cossio, la creadora respondió una pregunta que recibió de parte de una seguidora, quien aseguró que por fin Yeferson Cossio y Carolina Gómez habían terminado.

A Cintia no le tembló la mano para contestarle a la persona que le escribió eso y le preguntó con otra pregunta:

Cintia Cossio reaccionó a rumores sobre Yeferson y su relación. (Foto: Canal RCN)

“¿Cuánto le están pagando por cada chisme inventado” ?, escribió.

Además, dejó una posdata cuestionando el por qué a las personas les importa saber lo que pasa en una relación de pareja, añadiendo que es algo que no ha logrado entender eso “de un tiempo para acá”.

Pese a que no dijo que no o sí, con su respuesta, quiso dar a entender que este rumor no es cierto.

¿Cuándo fue la última vez que Yeferson Cossio se vio junto a su novia Carolina Gómez?

Es importante hablar de que, en abril de 2025, Yeferson Cossio reveló que sí había terminado con Carolina Gómez, sin embargo, volvieron y desde entonces se les ha visto más unidos que nunca, de hecho, ella se vio muy afectada cuando él enfermó a finales del año pasado.

Cintia Cossio respondió a rumor sobre ruptura de Yeferson. (Foto: Canal RCN)

De hecho, la última publicación juntos la hizo Carolina Gómez hace una semana, en la cual grabó un vlog de un día siendo modelo y en el clip aparece Yeferson Cossio acompañándola.

Así mismo, en los más recientes proyectos del influenciador, la joven que también es su prometida, se le ha visto apoyándolo incondicionalmente.

Esto, podría indicar que pueden que no hayan terminado y de ser así, tal cual como en el 2025, ellos mismos lo informarían.