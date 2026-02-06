Karina García conmueve al contar cómo vivirá el tan esperado reencuentro con sus hijos: “recargarme”

La paisa Karina García reveló una emocionante noticia a sus millones de seguidores sobre su reencuentro con sus hijos: Isabella Vargas y su pequeño hijo Valentino, quienes llegarán muy pronto a Bogotá para estar junto a ella.

¿Qué dijo Karina García sobre el reencuentro con sus dos hijos?

Como se conoce, Karina García se mudó a Bogotá tras asumir como panelista de Qué hay pa’ dañar, programa en el que comparte espacio con Roberto Velásquez y Néstor Parra, y donde analizan las estrategias de los participantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

La modelo paisa se ha mostrado muy comprometida con su papel en las emisiones del programa, aportando su opinión sincera sobre cada polémica que surge dentro de La casa de los famosos Colombia.

Recientemente, Karina también asumió el esperado papel de jueza en La casa de los famosos, consolidándose como una de las figuras más influyentes y seguidas del programa, gracias a su carisma y conocimiento sobre la dinámica del reality.

Karina cuenta cómo será su esperado reencuentro con sus hijos. (Foto: Canal RCN)

En esta ocasión, la modelo paisa, a través de sus historias de Instagram, saludó a sus fanáticos luciendo un traje deportivo. Sin dudarlo, confesó que no era un viernes normal, sino un día muy especial pues tenía una noticia importante que llenaba su corazón de alegría.

¿Cómo vivirá Karina García el emotivo reencuentro con sus hijos?

Según lo que contó Karina García, sus hijos Isabella y Valentino estarían por llegar a la ciudad para compartir tiempo con ella, situación que la emociona profundamente y que considera un momento necesario para recargarse de amor familiar tras días intensas de trabajo.

“Estoy súper feliz, los necesitaba. Necesito recargarme del amor de mi familia”, expresó Karina con emoción.

Por supuesto que este reencuentro no solo será importante para ella, sino también para sus hijos, quienes podrán reconectarse con su mamá y disfrutar de momentos llenos de cariño.

Sin duda, el anuncio emocionó a más de un seguidor de Karina García, quien sigue cada movimiento de la paisa, pues, como se sabe, ella ha dejado claro que lo más importante en su vida son sus dos hijos.