Karola Alcendra lanzó fuerte advertencia antes de su entrada a La casa de los famosos: "vengo en maldad"

Karola Alcendra, nueva habitante confirmada por el Jefe, no se guardó nada y prometió sacudir La casa de los famosos Colombia.

Laura Camila Ibarra
Logo La casa de los famosos Colombia - Participantes de La casa de los famosos Colombia 2026.
Karola lanzó advertencia antes de su entrada a La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Este viernes, el Jefe de La casa de los famosos Colombia, paralizó la redes sociales tras anunciar a Karola Alcendra como la nueva habitante confirmada para esta tercera temporada, noticia que, como era de esperarse, causó furor entre los seguidores del programa.

¿Qué dijo Karola Alcendra tras ser confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tras conocerse la decisión del Jefe de invitarla para que entre a su casa, la reconocida creadora de contenido llevó a cabo una trasmisión en vivo junto a Emiro Navarro, en el que ambos no solo reaccionaron al anuncio, sino también lanzaron advertencias sobre lo que se viene.

"No estoy en sentimiento, estoy en maldad, estoy con el corazón roto, voy a entrar p3rra, ladrando", comentó dejando claro cuál será su rol al interior de la competencia.

¿Cómo reaccionó Karola tras ser anunciada como participante de La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, Emiro también agregó que su amiga "va con mal de rabia", declaración que llevó a que jocosamente Karola asegurara no le "pusieron la 1nyeccion", afirmaciones que, rápidamente llevaron a los internautas se mostraron expectantes por lo que será su ingreso.

"Entonces, esto es por mi team Karola, nos ganamos La casa de los famosos hpt*", comentó la influencer costeña, que luego procedió a lanzarse a la piscina.

¿Qué ha dicho el público sobre la participación de Karola en La casa de los famosos Colombia?

Oriunda de la ciudad de Cartagena, la joven creadora digital promete poner a temblar esa casa, incluso, antes de su entrada al juego, muchos de sus seguidores y usuarios en internet desde ya la declaran como una de las participantes que llegará con mucha polémica y controversia.

"Ella la va a dar, ella sabe dar rating", "Se metió Karola", "No decepciones por favor", "Se prendió, team Karola", "Lo único que le pedimos es que no se haga amiga del Valentino", "Amamos a Karola la que controla team Karola activa", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Por ahora, muchos esperan ansiosos poder ser testigos de cómo será la entrada triunfal de la nueva participante, pues seguramente muchos quedarán congelados con su presencia en la casa.

