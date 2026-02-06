Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Melina Ramírez quiere ser madre nuevamente? La respuesta de la modelo sorprendió

Melina Ramírez desató polémica a través de las redes sociales al revelar si le gustaría tener un hijo con su actual esposo, Juan Manuel Mendoza.

Melina Ramírez responde si quiere volver a ser madre
Melina Ramírez habla acerca de tener otro hijo/Freepik

La presentadora, Melina Ramírez Serna, quien es conocida por contar con más de 9 años de trayectoria en la televisión colombiana, respondió varias preguntas que sus fans le hicieron a través de sus historias de Instagram.

¿De qué se trataban las preguntas que Melina Ramírez respondió a través de sus redes sociales?

En una de sus plataformas digitales, la modelo caleña publicó una caja de preguntas la cual nombró: “Preguntitas chéveres. Hablemos”, para que sus seguidores pudieran interactuar con ella y resolver algunas de sus dudas sobre la empresaria.

Melina respondió preguntas acerca de su vida profesional, laboral e incluso, personal; pero hubo una pregunta en específico que generó controversia: “¿Quisieras tener hijos con Juan Manuel?", a lo que ella respondió:

“No queremos más hijos por ahora y creo que nos quedamos los 4. Nos sentimos completos así”

¿Quién es el actual esposo de Melina Ramírez?

Juan Manuel Mendoza, actor y cantante colombiano, es el esposo de la exreina colombiana, con quien actualmente lleva una relación sentimental de un poco más de cuatro años, además de contraer matrimonio el 07 de octubre del 2023. A través de los años, se han mostrado como una pareja unida y que tiene un gusto compartido por los carros.

Melina Ramíre habla acerca de si quiere ser mamá de nuevo
Melina Ramírez habla acerca de ser mamá de nuevo

¿Melina Ramírez y Juan Manuel ya tienen hijos juntos?

Tanto Melina Ramírez, como Juan Manuel Mendoza, tienen hijos; sin embargo, ninguno de los dos son fruto de su relación actual. El papá de Salvador Carvajal Ramírez (el hijo de Melina), es el deportista y modelo, Mateo Carvajal; y la mamá de Valeria Mendoza Donado (la hija de Juan Manuel), es la actriz, modelo y presentadora, Daniella Donado.

Los dos niños, de 7 y 15 años, han demostrado, a través de las redes sociales, que tienen una relación cercana y amistosa. A pesar de ello, en anteriores ocasiones, Melina Ramírez ha afirmado que lo más duro de ser mamá es: “no tener una red de apoyo en la ciudad donde vivo”, refiriéndose a Bogotá.

Lo cual da a entender alguna de las razones por las que no le llama la atención tener otro hijo, a pesar de ya estar casada de nuevo.

