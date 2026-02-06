Alfredo Redes opina sobre Karola Alcendra y su llegada a La casa de los famosos: así reaccionó

El Jefe confirmó este viernes 6 de febrero que la nueva integrante de La casa de los famosos Colombia es Karola Alcendra, quien ingresará para darle un nuevo toque picante a la convivencia.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

¿Cómo fueron las reacciones al ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia?

Tras la sorpresiva decisión del Jefe de anunciar que la reconocida creadora de contenido hará parte de los participantes de la casa más famosa, múltiples reacciones se generaron en redes sociales.

Y es que la noticia ha sido bien recibida por los seguidores del programa, quienes han expresado su apoyo a la mejor amiga de Emiro Navarro.

Artículos relacionados La casa de los famosos Llegará un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia, ¿de quién se trata?

Además, han elogiado a la influencer y aseguraron que estarán conectados al 24/7 por la App del Canal RCN para ver cómo será la participación de la nueva integrante, que desde ya está dando de qué hablar.

Alfredo Redes sorprende con su reacción al ingreso de Karola a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

El ingreso de Karola será el próximo lunes y promete poner a temblar a varios participantes. Incluso, algunos usuarios ya comentan que podría poner en su lugar a Beba y Valentino.

¿Cómo reaccionó Alfredo Redes al ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia?

Entre las múltiples reacciones al anuncio, una de las más comentadas fue la de Alfredo Redes, quien no dudó en dar su opinión al respecto.

Artículos relacionados Mariana Zapata Mariana Zapata destapa que reconocido futbolista de la Selección Colombia, le pidió un hijo

Recordemos que Alfredo hizo parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y se convirtió en uno de los finalistas, además de integrar el reconocido y comentado grupo de “los papillentes”.

Alfredo Redes sorprende con su reacción al ingreso de Karola a La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Sin dudarlo, Alfredo Redes reaccionó a la publicación del Canal RCN en la que se anunció el ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia, dejando un corto pero contundente mensaje.

“Se metió Karola, se metió Karola”, escribió, provocando una ola de ‘me gusta’ en su comentario y múltiples respuestas de seguidores que respaldaron las palabras del creador de contenido.

No obstante, también recibió críticas por internautas quienes expresaron que en el momento en que Karola lleve a Juanda Caribe a placa, “va a decir que costa no es costa”. Esto también generó nuevas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron: “Así es”.