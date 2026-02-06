Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alfredo Redes opina sobre Karola Alcendra y su llegada a La casa de los famosos: así reaccionó

Alfredo Redes reaccionó y dio su opinión sobre el ingreso de Karola Alcendra a La casa de los famosos Colombia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así reaccionó Alfredo Redes al ingreso de Karol a La casa de los famosos Colombia 3
Alfredo Redes sorprende con su reacción al ingreso de Karola a La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

El Jefe confirmó este viernes 6 de febrero que la nueva integrante de La casa de los famosos Colombia es Karola Alcendra, quien ingresará para darle un nuevo toque picante a la convivencia.

¿Cómo fueron las reacciones al ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia?

Tras la sorpresiva decisión del Jefe de anunciar que la reconocida creadora de contenido hará parte de los participantes de la casa más famosa, múltiples reacciones se generaron en redes sociales.

Y es que la noticia ha sido bien recibida por los seguidores del programa, quienes han expresado su apoyo a la mejor amiga de Emiro Navarro.

Además, han elogiado a la influencer y aseguraron que estarán conectados al 24/7 por la App del Canal RCN para ver cómo será la participación de la nueva integrante, que desde ya está dando de qué hablar.

El ingreso de Karola será el próximo lunes y promete poner a temblar a varios participantes. Incluso, algunos usuarios ya comentan que podría poner en su lugar a Beba y Valentino.

¿Cómo reaccionó Alfredo Redes al ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia?

Entre las múltiples reacciones al anuncio, una de las más comentadas fue la de Alfredo Redes, quien no dudó en dar su opinión al respecto.

Recordemos que Alfredo hizo parte de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia y se convirtió en uno de los finalistas, además de integrar el reconocido y comentado grupo de “los papillentes”.

Sin dudarlo, Alfredo Redes reaccionó a la publicación del Canal RCN en la que se anunció el ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia, dejando un corto pero contundente mensaje.

“Se metió Karola, se metió Karola”, escribió, provocando una ola de ‘me gusta’ en su comentario y múltiples respuestas de seguidores que respaldaron las palabras del creador de contenido.

No obstante, también recibió críticas por internautas quienes expresaron que en el momento en que Karola lleve a Juanda Caribe a placa, “va a decir que costa no es costa”. Esto también generó nuevas reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios comentaron: “Así es”.

