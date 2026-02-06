Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Emiro Navarro reaccionó tras el ingreso de Karola en La casa de los famosos Colombia 2026: así fue

Tras confirmarse el ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia, Emiro Navarro compartió su inesperada reacción.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así reaccionó Emiro tras el ingreso de Karola en La casa de los famosos Colombia 2026.

En horas de la mañana de este 6 de febrero, el Jefe de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN confirmó el ingreso de la creadora de contenido digital Karola Alcendra.

Sin duda, la noticia ha causado una ola de reacciones por parte de los internautas quienes han estado bajo a la expectativa del papel que tendrá Karola al ser parte de la casa más famosa del país.

¿Cómo reaccionó Emiro Navarro tras el ingreso de Karola en La casa de los famosos Colombia 2026?

Desde luego, una de las amistades más estables en el entretenimiento colombiano son la del creador de contenido digital y exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2026, Emiro Navarro junto a Karola Alcendra.

¿Qué dijo Emiro Navarro tras el ingreso de Karola a La casa de los famosos Colombia 2026?

Sin duda, su amistad ha demostrado que tienen una especial amistad que va más allá de las redes sociales, pues ambas celebridades han demostrado que desde hace un largo periodo de tiempo son mejores amigos.

Tras el anuncio del Jefe sobre el ingreso de Karola Alcendra en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Emiro Navarro compartió su reacción en la reciente publicación del Canal RCN, acerca de la confirmación de la costeña al reality, pues expresó lo siguiente:


“La que controla, #teamKarola”, agregó Emiro Navarro en la publicación.

Así también, una ola de seguidores y otras celebridades que hacen parte del entretenimiento como Alfredo Redes compartieron su reacción, enviándole todo su apoyo a la influenciadora.

¿Quién es Karola Alcendra y por qué tiene gran popularidad en redes sociales?

Cabe destacar que Karola Alcendra se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más destacas del país no solo por contar con millones de seguidores mediante sus redes sociales, sino que también, por sus polémicos comentarios.

A esto se dedica Karola Alcendra.

Desde luego, Karola no solo se ha dado a conocer por la creatividad que tiene al momento de crear contenido en redes sociales, sino que también, por participar en otros realitys en los que adquirió gran popularidad y, también, al demostrar lo decisiva y estratégica que es en cuanto a su carismática personalidad.

