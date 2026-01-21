Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Resurge video de Luisa Fernanda W sobre experiencia espiritual con Legarda

Descubre el video que volvió a circular donde Luisa Fernanda W relata una experiencia espiritual vinculada a Legarda.

Sharik Guzmán
Luisa Fernanda W responde a Robinson Díaz y defiende el valor de los creadores de contenido
Luisa Fernanda W responde a Robinson Díaz y defiende el valor de los creadores de contenido. (Fotos: AFP)

Luisa Fernanda W volvió a ubicarse en el centro de la conversación digital luego de que resurgiera un antiguo video en el que habla, con profunda emoción, de su relación con Fabio Legarda y de una experiencia espiritual que marcó su proceso de duelo.

A casi siete años de la muerte del cantante y creador de contenido, ocurrida en 2019 tras ser impactado por una bala perdida en Medellín, el recuerdo volvió a despertar sentimientos encontrados entre quienes la siguen.

¿Por qué volvió a circular este video sobre Legarda después de tanto tiempo?

El resurgimiento del video no estuvo ligado a una fecha conmemorativa específica, pero sí coincidió con una ola de contenidos relacionados con el duelo, la espiritualidad y las pérdidas amorosas.

Usuarios comenzaron a compartir el fragmento señalando la autenticidad con la que Luisa Fernanda se expresó en su momento, resaltando que no se trataba de un discurso preparado, sino de una vivencia profunda.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre exigirse en enero?
Un antiguo video de Luisa Fernanda W volvió a viralizarse. / (Foto del Canal RCN)

Para muchos, estas palabras reflejan una manera distinta de procesar una pérdida tan abrupta, para otros, el testimonio abrió un debate sobre las experiencias espirituales y cómo cada persona vive el duelo desde lugares completamente distintos.

¿Qué reveló Luisa Fernanda sobre su vínculo con Legarda?

Luisa Fernanda habló de un amor sincero, de aprendizajes y de una despedida que, aunque inesperada, dejó huella en su vida, en ningún momento se percibe reproche o resentimiento, por el contrario, sus palabras transmiten gratitud y aceptación.

Comentarios de apoyo inundaron las redes, destacando su valentía al hablar de un tema tan sensible en un espacio público, donde cada palabra puede ser interpretada de múltiples formas.

¿Por qué este testimonio de Luisa Fernanda W sigue generando opiniones divididas?

Así como recibió mensajes de empatía y respeto, el video también provocó críticas. Algunos usuarios cuestionaron que el testimonio vuelva a circular constantemente, mientras otros debatieron sobre la validez de este tipo de experiencias espirituales.

Luisa Fernanda W contó qué se siente ser ella en dinámica con sus seguidores
Luisa Fernanda W relata una experiencia espiritual ligada a su duelo. (Foto Canal RCN).

Lo cierto es que este episodio volvió a demostrar el impacto que tuvo Fabio Legarda en la vida de Luisa Fernanda W y en la de sus seguidores, su relación sigue siendo un referente para muchos jóvenes que encontraron en ellos una historia de amor auténtica y cercana.

El resurgimiento del video no solo reavivó el recuerdo de Legarda, sino que también puso sobre la mesa una conversación más amplia sobre el duelo, la espiritualidad y las maneras personales de sanar.

Para Luisa Fernanda W, este relato parece ser parte de un proceso que, aunque ha avanzado, sigue teniendo espacios de memoria y reflexión que conectan profundamente con su audiencia.

