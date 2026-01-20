Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Segura habla claro sobre tener otro bebé y su respuesta sorprende: “ser mamá por segunda vez”

La Segura habló con honestidad sobre la maternidad y explicó por qué no descarta tener otro hijo en el futuro.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La Segura se pronuncia sobre tener otro bebé
La Segura rompe el silencio sobre la posibilidad de tener otro bebé. (Foto: Canal RCN)

La Segura sorprendió a sus seguidores luego de que, en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, respondiera a una de las inquietudes más frecuentes entre sus fanáticos: si planea tener otro bebé.

¿Qué respondió La Segura cuando le preguntaron si quiere tener otro bebé?

La creadora de contenido caleña decidió realizar esta dinámica luego de contar que no había tenido un gran día debido a los múltiples pendientes que tenía; no obstante, se tomó un pequeño tiempo para interactuar con sus millones de seguidores.

La influencer abrió el espacio, donde los usuarios aprovecharon para preguntarle sobre su vida personal, su presente como mamá y sus planes a futuro.

El mensajes que más llamaron la atención estuvo uno relacionado con la posibilidad de agrandar la familia que ya conforma con Ignacio Baladan y su pequeño de 9 meses, Lucca.

La Segura respondió de manera directa y sincera, fiel a su estilo, dejando ver cómo vive esta etapa y qué piensa realmente sobre volver a ser mamá.

La Segura se pronuncia sobre tener otro bebé
La Segura rompe el silencio sobre la posibilidad de tener otro bebé. (Foto: Canal RCN)

En el video, la creadora de contenido se muestra dentro de un carro, detenida en un semáforo, mientras reflexiona sobre la maternidad.

Allí comenta: “No sé si a muchas mamás les pasa, pero yo no quisiera ser mamá por segunda vez por mí, sino por mi hijo. Al verlo tan feliz en compañía, sería incapaz de dejarlo solo, aunque dicen que los hijos únicos nunca extrañan lo que no tuvieron”.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de La Segura a su respuesta sobre la maternidad?

Como era de suponerse, los reacciones no tardaron en aparecer. Con frases como “es muy fuerte ser hijo único”, “cuánto hubiera dado yo por ser hija única” o “el mejor regalo de la vida es un hermano” fueron algunos de los mensajes que recibió la creadora de contenido caleña.

La Segura, quien se ha caracterizado por hablar abiertamente de temas personales, como la maternidad, su salud y los cambios que ha vivido en los últimos años, esta vez sorprendió con su respuesta al no cerrar la posibilidad de tener pronto otro bebé y agrandar su familia.

La Segura se pronuncia sobre tener otro bebé
La Segura rompe el silencio sobre la posibilidad de tener otro bebé. (Foto: Canal RCN)
