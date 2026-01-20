Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Daniela Ospina revela qué le pasó a su hijo Lorenzo tras accidente que alarmó a sus seguidores

Daniela Ospina contó qué le pasó a su hijo Lorenzo tras un accidente y lo que requirió durante su atención en el hospital.

Daniela Ospina aclara qué necesitó su hijo Lorenzo tras el accidente. (Foto: AFP)

Luego de que Daniela Ospina generara gran preocupación entre sus seguidores al revelar que su pequeño hijo Lorenzo, fruto de su relación con el cantante venezolano Gabriel Coronel, había sufrido un accidente, la empresaria compartió nuevos detalles sobre lo ocurrido.

¿Qué le pasó a Lorenzo, el hijo de Daniela Ospina?

A través de sus historias de Instagram, donde suma millones de seguidores, Daniela Ospina publicó una imagen en la que se ve al niño visiblemente afectado, con el mentón completamente enrojecido.

La fotografía no pasó desapercibida y despertó la inquietud de sus fanáticos por lo que le había sucedido al pequeño de 2 años. Junto a la imagen, la modelo escribió un mensaje que conmovió a muchos:

“Hay cosas para las cuales uno como mamá no está preparada, y una de ellas es no poder evitar los pequeños accidentes. Hoy me tocó uno, pero todo bien”.

Tras la ola de mensajes de apoyo y preocupación, Daniela aclaró que el accidente ocurrió mientras Lorenzo usaba una patineta, por lo que tuvo que llevarlo al médico.

¿Cómo está el estado de salud de Lorenzo, el hijo de Daniela Ospina tras el accidente?

Afortunadamente, la herida no fue lo suficientemente profunda como para requerir puntos solo le aplicaron medicamentos: “Gracias a todos por preguntar. Al final, a uno le duele más que a ellos; son tan, pero tan fuertes”, agregó.

Más tarde, Daniela Ospina compartió una nueva imagen del pequeño, quien aparecía cubriéndose el rostro. Según explicó, así reaccionaba cada vez que los doctores ingresaban a la habitación:

“Se tapaba la cara para no verlos y, obvio, lloraba”.

Finalmente, la empresaria tranquilizó a sus seguidores al asegurar que el accidente no pasó a mayores y que Lorenzo se encuentra en buen estado de salud tras la visita al médico.

“Gracias por los mensajes y por preguntar. Fue solo un sustico normal, pero nada grave”, expresó la empresaria.

Por supuesto, las palabras de Daniela Ospina generaron reacción entre los usuarios en internet, quienes dejaron comentarios como: “Qué tan hermoso” y “Casi todos tenemos una marca en el mentón”, acompañados de emojis de risas.

