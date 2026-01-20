Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentino abrió la caja fuerte y Sofía Jaramillo obtuvo el sobre de la tentación

Valentino se ganó un poder, mientras que Sofia Jaramillo no obtuvo lo que esperaba en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
valentino y sofia jaramillo
Valentino y Sofía Jaramillo en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El influenciador Valentino y la modelo Sofía Jaramillo fueron sorprendidos por El Jefe en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué poder obtuvo Valentino en La casa de los famosos Colombia?

El creador de contenido logró junto con Nicolás Arrieta y Johanna Fadul abrir la caja fuerte en La casa de los famosos Colombia, que estaba detrás de un cuadro y que para abrirla debía encontrar los números en diferentes partes de la casa.

valentino logra inmunidad en la casa de los famosos

Luego de intentarlo varias veces, logró abrir la caja fuerte en la que había un sobre, el cual contenía el poder de la inmunidad.

En la gala los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le indicaron que puede elegir ese poder esta semana o la siguiente, por lo que, le dieron tiempo para pensar su decisión.

Valentino preguntó si podía transferir dicho poder, pero no se lo permitieron.

¿Sofía Jaramillo obtuvo el sobre de la tentación en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes lograron cumplir con una exigente prueba de más de 20 horas, donde la mayoría no pudo descansar como corresponde, pero lograron los 700 puntos que necesitaban para tener un buen mercado en la semana.

sofia jaramillo obtuvo sobre en la casa de los famosos

Sofía Jaramillo y Tebi Bernal fueron los elegidos para ir a la alacena y quienes mercaron para sus compañeros.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán les indicaron que si se llevaban la proteína debían elegir un sobre para uno de ellos, por lo que, efectivamente compraron la proteína y Sofía Jaramillo fue quien obtuvo uno de los dos sobres de la tentación, el cual tenía un mensaje que no gustó del todo.

"Se te restan la mitad de los votos que obtengas en la próxima nominación", fue el mensaje que obtuvo.

Al abrir el otro sobre para verificar el mensaje era que solo quedaban con la mitad del mercado, por lo que, se tranquilizaron de no haber elegido dicho sobre.

Por ahora, los famosos se preparan para la gala de nominación de este miércoles 21 de enero, que puedes ver a las 8:00 p.m. por el Canal RCN o por la aplicación del Canal RCN.

