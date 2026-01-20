Paola Jara respondió a críticas tras reacción a muerte de Yeison Jiménez

La cantante Paola Jara rompió el silencio sobre algunos comentarios malintencionados que ha recibido de algunos internautas tras su comportamiento luego de la dolorosa partida del artista Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo.

¿Por qué han criticado a Paola Jara y sus colegas tras la muerte de Yeison Jiménez?

Algunos colegas e internautas han juzgado a la paisa y a varios de sus compañeros del género popular por el homenaje que le han hecho al caldense luego de su lamentable partida.

Recientemente, varios de ellos como Jessi Uribe, Luis Alfonso, Arelys Henao, Pipe Bueno, Jhonny Rivera, Francy y Alzate se reunieron para grabar el video oficial de la canción "Un aventurero en el cielo", cuya canción grabaron en honor al cantante y con la que quieren honrar su memoria.

La canción se ha vuelto viral en redes sociales, y, aunque, para muchos ha sido un merecido homenaje, otros han rechazado los encuentros que han tenido en nombre de Yeison Jiménez.

¿Paola Jara reaccionó a las críticas?

En medio de varios comentarios negativos al respecto, la artista decidió dedicar un mensaje en redes sociales, dejando en claro que solo Dios conocer lo que ellos que compartieron con Yeison Jiménez sienten en realidad tras su deceso.

"Solo Dios sabe lo que nuestros corazones sienten en este momento, solo Dios tiene el control", escribió.

Su mensaje lo reveló con un video detrás de cámaras del videoclip en el que están en una sala interpretando "Amigo" de Roberto Carlos.

Tras su revelación, logró miles de reacciones en las que sus fanáticos la defendieron no solo a ella, sino también a sus colegas que han sido criticados por su comportamiento en este difícil momento que atraviesan.

Recordemos que, el artista Giovanny Ayala fue uno de los famosos que generó mayor polémica en redes sociales tras criticar el comportamiento de varios artistas en el homenaje que se le hizo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena el pasado 14 de enero, donde varios fanáticos le dieron el último adiós al cantante junto a su familia y amigos.