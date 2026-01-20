Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tebi Bernal contestó el teléfono y le quitó un poder a Johanna Fadul en La casa de los famosos

Tebi Bernal se ganó el poder de quitarle un beneficio a la líder de la semana en La casa de los famosos Colombia y sorprendió con su decisión.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Tebi Bernal y Johanna Fadul
Tebi Bernal le quitó poder a Johanna Fadul/Canal RCN

El influenciador Tebi Bernal contestó el teléfono y le quitó un poder a la líder de la semana Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué mensaje recibió Tebi Bernal del teléfono?

Recordemos que, durante la gala de este lunes 19 de enero El Jefe volvió a sorprender a los participantes de La casa de los famosos Colombia al realizar el primer “Congelados”, en el que dos hombres vestidos como camarógrafos ingresaron e instalaron un teléfono con siete poderes que serán distribuidos en la semana, según los famosos vayan contestando.

En horas de la tarde de este 20 de enero, el teléfono hizo su primera llamada y el creador de contenido que contestó fue Tebi Bernal.

El jefe le dio la indicación de que se había ganado el poder de quitarle un beneficio al líder para sí mismo, pero debía revelarlo una vez los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán lo anunciaran.

¿Qué poder le quitó Tebi Bernal a Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la gala de este 20 enero, los presentadores cuestionaron a Tebi Bernal sobre qué decisión había tomado, a lo que él señaló que había decidido quitarle el poder de la salvación.

Cabe destacar que solo podía quitarle cuatro beneficios, el de la salvación, la nominación, la caja de pandora y el cuarto, exceptuando el poder de la inmunidad.

Johanna Fadul tomó con tranquilidad el hecho de que ya no tendrá ese poder.

Recordemos que, en la noche de este martes volverá a sonar el teléfono y quien conteste el celular tendrá el poder del voto extra en la nominación de este miércoles 21 de enero.

El teléfono sonará una vez todos los días siguientes con poderes que podrían cambiar el rumbo de la competencia y de la placa de nominación.

No olvides que, puedes ver todos detalles de lo que ocurre en la competencia 24/7 por la aplicación del Canal RCN y en las galas todas las noches a las 8 p.m. por la pantalla del Canal RCN.

