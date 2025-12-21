Emiro Navarro defendió a Aida Victoria Merlano tras críticas por su vida amorosa

Aida Victoria Merlanoy Emiro Navarro protagonizaron un divertido momento en redes sociales tras el lanzamiento del libro de la empresaria e influenciadora titulado "Los amores de Victoria".

¿Por qué Emiro Navarro defendió a Aida Victoria Merlano en redes?

En el video, Aida aparece junto a su amigo Emiro y le comenta, en tono jocoso, que suele recibir críticas por la cantidad de parejas que se le han conocido. Emiro, con humor, responde que no es del todo mentira, lo que seguramente desató risas entre los internautas.

Así reaccionó Emiro Navarro a las críticas contra Aida Victoria Merlano. (Fotos del Canal RCN)

Luego, Aida le pide que la defienda, a lo que Emiro accede de manera irónica.

—Aida: “Ay, Emiro, la gente se mete mucho conmigo… que yo dizque cambio mucho de marido”.

—Emiro: “Ah, bueno, mentira, mentira tampoco es”.

—Aida: “Que me defiendas…”

—Emiro: “Ah, no, ¿quién dijo? Mi amiga no es así, con mi amiga no te metas. Mi amiga podrá estar con uno una semana, terminar, y a la otra semana con otro, pero ella tiene muy buenos sentimientos, mi amor”.

El intercambio fue recibido con humor por los seguidores, quienes hicieron viral el divertido momento del par de amigos.

¿De qué trata el libro de Aida Victoria Merlano?

El momento cómico claramente está relacionado con el lanzamiento de "Los amores de Victoria", un libro en el que Aida Victoria abre su corazón y comparte detalles de su vida sentimental.

Aida Victoria Merlano anunció el lanzamiento de su primer libro. Foto | Canal RCN.

“Esta es una obra escrita desde lo más profundo y revelador. Este e-book te sumergirá en los episodios más fascinantes de mi vida sentimental”, señala la descripción del libro en el sitio web donde se encuentra disponible.

En la publicación también se incluyen cartas dedicadas a su hijo, Emi. La influenciadora ha expresado que, con la llegada de su bebé, descubrió el verdadero significado del amor, una experiencia que narra desde su rol como madre primeriza.

“Te estaba dando pecho cuando abriste los ojos y me miraste fijamente por primera vez. Yo solo quería llorar. Sentí que sabías que yo era tu mamá. Y ahí entendí que serlo era la cosa más grandiosa que me había pasado en la vida”, se lee en una de las cartas.

¿Qué pasó entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Los seguidores de Aida Victoria también esperan conocer más detalles en el libro sobre lo ocurrido con Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario y padre de su hijo.

Aida Victoria Merlano terminó su relación con Juan David Tejada desatando una polémica mediática. (Foto: Canal RCN)

La relación terminó pocas semanas después del nacimiento del bebé. Desde entonces, se han hecho públicas algunas de las razones que habrían llevado a la ruptura.

Entre otras cosas, Aida Victoria ha señalado que Juan David no estuvo a su lado como ella lo esperaba tras la llegada del bebé y que no responde económicamente. Estas afirmaciones han sido desmentidas por el empresario en algunas de sus publicaciones. Lo cierto es que la relación no terminó en buenos términos.