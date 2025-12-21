Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessica Cediel publicó fotos del sepelio de su padre y generó debate en las redes, ¿por qué?

Jessica Cediel publicó varias fotografías del sepelio de su padre junto a un emotivo mensaje de despedida.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Jessica Cediel se despide de su padre con emotivo mensaje
Jessica Cediel compartió imágenes del sepelio de su padre y generó reacciones en redes. (Foto de AFP e Imagen de Freepik)

La presentadora Jessica Cediel compartió imágenes del sepelio de su padre, don Alfonso Cediel, quien falleció el pasado 20 de diciembre tras luchar durante años contra el Parkinson, un trastorno neurodegenerativo incurable.

¿Cómo despidió Jessica Cediel a su papá y por qué fue criticada?

La presentadora publicó varios mensajes dedicados a su progenitor, en los que expresó el profundo dolor que atraviesa su familia, pero también su aceptación frente a la voluntad de Dios.

Fallece papá de Jessica Cediel
Jessica Cediel despide a su padre tras años de lucha contra el Parkinson. (Foto de AFP e Imagen de freepik)

Además, Cediel compartió imágenes del sepelio de su padre, en las que le dio el último adiós. En una de las fotografías aparece junto a sus hermanas y su madre, al lado del ataúd, una imagen que generó opiniones divididas entre sus seguidores.

Mientras algunos usuarios cuestionaron la publicación al considerar que no era necesaria, otros aprovecharon el espacio para enviar mensajes de apoyo, cariño y admiración.

“No hay necesidad”, “¿por qué esa imagen?”, “¿hasta dónde se llega en redes?” y “pensé que ya lo había visto todo”, fueron algunos de los comentarios críticos. En contraste, otros mensajes expresaron solidaridad y respaldo, señalando que “cada quien expresa su dolor como quiere”.

Lo cierto es que la presentadora manifestó públicamente el amor que siente por su padre y lo mucho que lo extrañará.

“Me quedo con tu sonrisa, con nuestros bonitos recuerdos. Hasta pronto, mi bebé grande, mi primer amor, mi viejito hermoso”, escribió.

¿De qué murió el papá de Jessica Cediel?

Aunque no se ha confirmado una causa exacta de muerte, se sabe que don Alfonso Cediel, de 81 años, padecía Parkinson desde hacía más de una década. Esta enfermedad neurodegenerativa afecta progresivamente el sistema nervioso y puede provocar alteraciones en el habla, rigidez muscular y problemas de equilibrio.

“Mi vida cambia en un antes y un después a partir de este momento. Me siento perdida, siento un vacío inmenso. Desde que te fuiste he tenido muchas preguntas sobre tu abrupta e inesperada partida y espero que Dios pueda darme paz con las respuestas”, agregó Cediel en su mensaje.

En la publicación, la presentadora también compartió algunas de las últimas fotografías familiares y recuerdos junto a su padre.

La presentadora Jessica Cediel recibe condolencias de famosos por muerte de su padre.
Jessica Cediel recibe condolencias de famosos por muerte de su padre.
