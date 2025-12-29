Manuela Gómez se separa de su hija Samantha: “Nunca en mi vida me había sentido así”

Manuela Gómez compartió en sus historias de Instagram uno de los momentos más difíciles que atraviesa actualmente.

Con el inicio del reality cada vez más cerca, todos los participantes comienzan a preparar sus maletas y organizar su vida personal antes de ingresar a la casa más famosa del país. Para Manuela, este proceso ha significado tomar una decisión especialmente dolorosa: separarse de su hija, Samantha.

La empresaria y creadora de contenido decidió abrir su corazón ante sus seguidores y mostrar cómo vivió la despedida con su pequeña, un momento que describió como uno de los más duros de su vida.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre la despedida con su hija Samantha?

Manuela Gómez contó que la despedida tuvo que realizarse en el aeropuerto de Estados Unidos, país donde ambas se encontraban disfrutando de unas vacaciones juntas. Sin embargo, los compromisos profesionales de la influencer la obligaron a regresar antes de lo planeado a Colombia para ultimar detalles relacionados con su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

Ese cambio de planes implicó una separación anticipada de su hija, algo que no estaba dentro de sus expectativas iniciales. En uno de los primeros videos que publicó, se ve a Manuela cargando a Samantha por el aeropuerto, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, acompañado del mensaje: “Y llegó la hora de decir hasta pronto”.

Más adelante, Manuela compartió otros videos mientras esperaba su viaje rumbo a Colombia, explicando que esta vez lo hacía sin su “princesa”. En sus palabras, describió la despedida como la más difícil que ha tenido que enfrentar y aseguró que jamás había experimentado un dolor similar.

Manuela Gómez compartió videos sobre cómo fue la despedida con su hija. (Foto Canal RCN)

“Que despedida tan difícil ufff, nunca en mi vida había sentido un dolor tan fuerte en mi corazón”, expresó con la voz entrecortada.

La empresaria explicó que Samantha se quedaría algunos días más en Estados Unidos y que, cuando la niña regresara a Colombia, ella ya se encontraría en Bogotá, cumpliendo con los compromisos del reality. Según relató, su idea inicial era volver más tarde al país, adelantar asuntos personales en Medellín y preparar con calma sus maletas para el programa, pero la situación cambió de manera inesperada.

“Tuve que volver mucho antes y pues cuando yo arranco a Bogotá, mi princesa no ha llegado de Estados Unidos a Medellín, entonces tocó hacer la despedida acá de una vez e ir a Medellín y avanzar en las cosas para el reality y ya, a la mano de Dios, la verdad”, compartió

Durante sus historias, Manuela se mostró profundamente afectada por la separación. Sin filtros, confesó que ha pasado por muchas dificultades a lo largo de su vida, pero que ninguna se compara con el dolor de dejar a su hija, aunque sea de manera temporal.

Artículos relacionados Viral Fallece hija menor de reconocida influencer, quien había perdido a su hija mayor en 2024

A pesar de sentirse “rota por dentro”, también reconoció que esta oportunidad representa una posibilidad importante para el futuro de ambas. En medio de lágrimas, explicó que su participación en el reality es una lucha por construir una mejor estabilidad para ella y Samantha.

“Voy a ir a luchar por ella, pero ufff, o sea estar triste y feliz a la vez, que bipolaridad tan berraca [...] Me siento super triste por dejar a mi niña, pero toca”, agregó

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri mostró su regalo de Navidad y el precio sorprendió a todos: más de $15 millones

¿Cuándo comienza La casa de los famosos Colombia?

El reality más esperado por los televidentes colombianos se estrenará el próximo lunes 12 de enero a las 8:00 p. m. El programa podrá verse a través de la señal principal de Canal RCN y también contará con transmisión en vivo 24/7 por medio de la aplicación gratuita del canal.