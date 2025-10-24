Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta revela lo que más extrañará si entra a La casa de los famosos 2026

Nicolás Arrieta reveló qué sería lo más difícil de dejar atrás si llega a entrar a La casa de los famosos Colombia 2026.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Nicolás Arrieta habla sobre su posible ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026.
Nicolás Arrieta confiesa que se siente preparado mentalmente para el reality si llega a entrar gracias a los votos del público. (Foto Canal RCN)

El creador de contenido Nicolás Arrieta forma parte del grupo de aspirantes que buscan convertirse en el primer habitante oficial de La casa de los famosos 2026.

Nicolás Arrieta habla sobre lo que extrañaría de llegar a ser confirmado para La casa de los famosos Colombia 2026.
Nicolás Arrieta confiesa que estuvo encerrado más de un mes por un proceso de rehabilitación. (Foto Canal RCN)

Aunque no se ha confirmado su ingreso, el influencer ya empieza a contarle a sus seguidores lo que podría significar su participación en el reality.

¿Qué sería lo que más extrañaría Nicolás Arrieta si entra a La casa de los famosos Colombia?

En una entrevista realizada por el exparticipante de La casa de los Famosos Colombia, Cris Pasquel, en su espacio en una emisora nacional, Nicolás Arrieta se sinceró sobre lo que más le costaría dejar atrás si llega a entrar a la producción del Canal RCN.

“Creo que la música me va a hacer falta, mi novia, mis perros”, expresó Nicolás Arrieta.

Además, Nicolás reveló que hace un año estuvo en un proceso de rehabilitación y que pasó un mes y medio encerrado.

Esa experiencia, según él, le ayudó a fortalecer su mente y a aprender comportamientos básicos que antes le costaban, como compartir con los demás.

Por su parte, Cris Pasquel, quien vivió la experiencia en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, comentó que uno de los aspectos más duros adentro es la dormida y la levantada.

¿Hasta cuándo están abiertas las votaciones del primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia?

Las votaciones para elegir el primer habitante de la casa se abrieron el pasado 20 de octubre y estarán disponibles hasta el domingo 26 a las 4:00 p.m.

Para votar, los usuarios deben ingresar al portal oficial lacasadelosfamososcolombia.com, iniciar sesión o registrarse, ir a la sección de votaciones, seleccionar a su favorito y confirmar el voto.

La expectativa crece a medida que se acerca el cierre de votaciones. Con una base sólida de seguidores y una trayectoria en Youtube que lo respalda, Nicolás Arrieta espera poder convertirse en el primer habitante confirmado de la casa más famosa del mundo.

Nicolás Arrieta es uno de los ochos primeros aspirantes del reality.
Nicolás Arrieta hace parte del primer grupo de aspirantes de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto Canal RCN)
