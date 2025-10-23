Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Valentina Taguado huele a Zulma Rey en ¿Qué hay pa’ dañar? y le lanza una inesperada recomendación

Valentina Taguado olió a Zulma Rey en vivo y le dio una recomendación inesperada que generó revuelo en redes.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Taguado huele a Zulma Rey.
Valentina Taguado opina sobre el olor de Zulma Rey en el programa ¿Qué hay pa' dañar? (Fotos Canal RCN)

Durante el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, transmitido por la aplicación del Canal RCN, la locutora Valentina Taguado protagonizó un incómodo momento con la actriz Zulma Rey que causó revuelo en redes.

Valentina Taguado le da unas recomendaciones a Zulma Rey después de olerla.
Valentina Taguado la hace una recomendación a Zulma Rey tras olerla. (Fotos Canal RCN)

¿Por qué Valentina Taguado huele a sus invitados en el programa ¿Qué hay pa’ dañar?

Como ya es costumbre en el programa, Valentina olió al invitado del día, que en este caso fue la actriz. Luego de oler a Zulma, la locutora reaccionó con una mezcla de elogio y advertencia.

Aunque reconoció que Zulma tenía buen aroma, aprovechó para darle algunas recomendaciones.

“Esa tela es la que da chucha”, expresó Valentina Taguado.

Valentina Taguado no dudó en señalar que el tipo de tela que llevaba puesta Zulma no funcionaba muy bien, explicando que, aunque en ese momento olía bien, con el paso de las horas era inevitable que aparecieran los malos olores.

Lejos de molestarse, Zulma Rey recibió las recomendaciones con humor y buen ánimo.

Por su parte, Johana Velandia comentó que, sin importar el tipo de tela y el clima, uno debe cambiarse la ropa cada cierto tiempo.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al comentario de Valentina Taguado a Zulma Rey?

Muchos seguidores siguen destacando este tipo de dinámicas que hacen que la interacción entre los conductores del programa y el invitado sea más auténtica y directa.

Sin embargo, también hubo quienes consideraron que el comentario de Valentina Taguado fue innecesario y que hizo sentir incómoda a la invitada.

A pesar de que Zulma lo tomó con calma, algunos internautas señalaron que fue una crítica disfrazada de consejo.

Valentina Taguado ya ha puesto a prueba su olfato con varias celebridades como Falcao, Esperanza Gómez, Jessi Uribey Karen Sevillano. Cada invitado ha reaccionado de manera distinta, y varios han hecho confesiones sobre sus rutinas de higiene, sus perfumes o sus prendas de vestir favoritas.

Con un formato fresco y sin pretensiones, ¿Qué hay pa’ dañar? se ha convertido en una propuesta diferente dentro de la amplia y diversa oferta de contenidos del Canal RCN.

Valentina Taguado le da inesperado consejo a Zulma Rey.
Valentina Taguado huele a todos los invitados del programa ¿Qué hay pa' dañar? (Fotos Canal RCN)
