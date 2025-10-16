Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado olió a Karen Sevillano EN VIVO: “La Segura me decía que si no me daba fastidio”

Valentina Taguado olió el cuello y la axila de Karen Sevillano en vivo en ¿Qué hay pa' dañar? y quedó sorprendida por su aroma.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Taguado olió a Karen Sevillano en su programa matutino.
Karen Sevillano se dejó oler por Valentina Taguado en el programa ¿Qué hay pa dañar? (Foto Canal RCN)

En el programa matutino ¿Qué hay pa dañar?, transmitido por la aplicación del Canal RCN, la influenciadora y presentadora Karen Sevillano fue la invitada especial en uno de los episodios y fue tendencia por su conversación.

Valentina Taguado confirmó a qué huele Karen Sevillano.
Karen Sevillano pasa la prueba del olor con Valentina Taguado. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre Valentina Taguado y Karen Sevillano en ¿Qué hay pa' pañar?

Acompañada por las presentadoras del programa Valentina Taguado y Johana Velandia, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia conversó sobre varios temas, desde su experiencia en el reality hasta aspectos de su vida personal.

Uno de los momentos más comentados del episodio ocurrió cuando Valentina Taguado, se acercó a Karen para olerle el cuello y la axila.

¿A qué huele Karen Sevillano según Valentina Taguado?

Valentina Taguado olió a Karen Sevillano y su reacción causó sorpresa entre sus seguidores, pues Valentina, quedó gratamente sorprendida por el olor de Karen Sevillano y no pudo ocultarlo.

“Huele demasiado bien”, expresó Valentina Taguado.

Además, Valentina Taguado aprovechó para decirle a la creadora de contenido que olía a “riqueza”, a “ganadora”, lo que provocó comentarios por parte de Johana Velandia que dijo que con razón Karen vivía bajándole el ego a las personas, causando la risa de la invitada.

Karen Sevillano, lejos de incomodarse, usó la situación para compartir consejos sobre cómo lograr que el perfume permanezca por más tiempo en la piel.

Artículos relacionados

Según explicó, lo ideal es aplicar el perfume justo después de salir del baño y antes de secarse, ya que en ese momento los poros están abiertos y absorben mejor la fragancia.

Además, reveló que usa varios aceites y que eso también podría ayudar a retener el olor de la loción. Como dato curioso, contó que cuando estaba en La casa de los famosos Colombia con La Segura, su amiga le preguntaba si no le fastidiaba dormir embadurnada de aceites.

El episodio dejó en evidencia la química entre las creadoras de contenido y la capacidad de generar contenido espontáneo que conecta con la audiencia.

Artículos relacionados

Muchos seguidores del programa expresaron sus ganas de seguir viendo juntas a Valentina Taguado y Karen Sevillano en pantalla, debido a la complicidad, el humor y la facilidad con la que ambas se expresaban de los temas. Para muchos, la dupla tiene potencial para repetir fórmula en otros espacios.

¿Por qué Valentina Taguado huele a sus invitados?

Por otra parte, este tipo de contenidos no son nuevos para Valentina Taguado. La locutora ha hecho de este gesto una especie de sello personal en sus entrevistas, donde no duda en acercarse a sus invitados para olerlos y compartir su reacción.

Valentina Taguado volvió a oler el cuello y la axila de un famoso.
Valentina Taguado olió a Karen Sevillano y quedó sorprendida. (Foto Canal RCN)

La locutora recientemente se mostró emocionada al tener la posibilidad de oler a Radamel Falcao. Sobre el jugador colombiano, dijo que no olía a nada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessi Uribe reveló cuándo nacerá su hija con Paola Jara Paola Jara

Ya hay fecha para el nacimiento de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló los días que faltan para que nazca su hija con Paola Jara y contó otros detalles sobre la dulce espera.

¿Qué contó la hermana de Yina Calderón sobre la misteriosa muerte de Baby Demoni? Yina Calderón

Nuevas revelaciones sobre la muerte de Baby Demoni: habló la hermana de Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón rompe el silencio y revela detalles sobre la muerte de Baby Demoni, la influencer hallada sin vida en su casa.

Hassam reveló foto desde el hospital Hassam

Hassam se pronunció tras ser hospitalizado de emergencia y publicó reveladora foto

El locutor de ¿Qué hay pa' dañar?, Hassam, rompió el silencio en las últimas horas sobre su estado de salud con foto desde el hospital.

Lo más superlike

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Manelyk González se sincera sobre Karely Ruiz y Karina García antes del Stream Fighters

Manelyk González viajará a Bogotá para apoyar a su amiga Karina García en el Stream Fighters.

Nodal le responde a Cazzu tras sus declaraciones en México. Christian Nodal

Nodal desmiente las declaraciones de Cazzu sobre la manutención y convivencia con su hija Inti

Morat para los Latin Grammy Viral

Morat entre los artistas confirmados que se presentarán en los Latin Grammy

Falleció Baby Demoni y video se hace viral tras revelar qué canción pondría en su funeral. Talento nacional

Fallece reconocida influencer y se viraliza video donde revelaba la canción para su funeral

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity