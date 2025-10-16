Valentina Taguado olió a Karen Sevillano EN VIVO: “La Segura me decía que si no me daba fastidio”

En el programa matutino ¿Qué hay pa dañar?, transmitido por la aplicación del Canal RCN, la influenciadora y presentadora Karen Sevillano fue la invitada especial en uno de los episodios y fue tendencia por su conversación.

¿Qué pasó entre Valentina Taguado y Karen Sevillano en ¿Qué hay pa' pañar?

Acompañada por las presentadoras del programa Valentina Taguado y Johana Velandia, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia conversó sobre varios temas, desde su experiencia en el reality hasta aspectos de su vida personal.

Uno de los momentos más comentados del episodio ocurrió cuando Valentina Taguado, se acercó a Karen para olerle el cuello y la axila.

¿A qué huele Karen Sevillano según Valentina Taguado?

Valentina Taguado olió a Karen Sevillano y su reacción causó sorpresa entre sus seguidores, pues Valentina, quedó gratamente sorprendida por el olor de Karen Sevillano y no pudo ocultarlo.

“Huele demasiado bien”, expresó Valentina Taguado.

Además, Valentina Taguado aprovechó para decirle a la creadora de contenido que olía a “riqueza”, a “ganadora”, lo que provocó comentarios por parte de Johana Velandia que dijo que con razón Karen vivía bajándole el ego a las personas, causando la risa de la invitada.

Karen Sevillano, lejos de incomodarse, usó la situación para compartir consejos sobre cómo lograr que el perfume permanezca por más tiempo en la piel.

Según explicó, lo ideal es aplicar el perfume justo después de salir del baño y antes de secarse, ya que en ese momento los poros están abiertos y absorben mejor la fragancia.

Además, reveló que usa varios aceites y que eso también podría ayudar a retener el olor de la loción. Como dato curioso, contó que cuando estaba en La casa de los famosos Colombia con La Segura, su amiga le preguntaba si no le fastidiaba dormir embadurnada de aceites.

El episodio dejó en evidencia la química entre las creadoras de contenido y la capacidad de generar contenido espontáneo que conecta con la audiencia.

Muchos seguidores del programa expresaron sus ganas de seguir viendo juntas a Valentina Taguado y Karen Sevillano en pantalla, debido a la complicidad, el humor y la facilidad con la que ambas se expresaban de los temas. Para muchos, la dupla tiene potencial para repetir fórmula en otros espacios.

¿Por qué Valentina Taguado huele a sus invitados?

Por otra parte, este tipo de contenidos no son nuevos para Valentina Taguado. La locutora ha hecho de este gesto una especie de sello personal en sus entrevistas, donde no duda en acercarse a sus invitados para olerlos y compartir su reacción.

Valentina Taguado olió a Karen Sevillano y quedó sorprendida. (Foto Canal RCN)

La locutora recientemente se mostró emocionada al tener la posibilidad de oler a Radamel Falcao. Sobre el jugador colombiano, dijo que no olía a nada.