Karina García reveló cuánto pagó por su nuevo diseño de sonrisa previo a Stream Fighters 4

Karina García sorprendió a sus seguidores al revelar recientemente cuánto invirtió en su nuevo diseño de sonrisa y explicó que esta renovación fue parte de un proceso personal y profesional para seguir cuidando su imagen, la cual considera una herramienta clave en su carrera.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

¿Por qué Karina García decidió invertir tanto en su sonrisa?

Durante una entrevista, Karina contó que su sonrisa era uno de los aspectos que más quería mejorar, no solo por estética, sino porque representa su carta de presentación frente a las cámaras, las marcas y el público.

Y contó que se trató de un diseño de sonrisa elaborado con materiales de la más alta calidad, lo que garantiza su durabilidad y aspecto natural, pues varias personas le han preguntado si no teme que algún golpe en el próximo encuentro de Stream Fighters 4 pudiera dañarle las carillas.

Si embargo, Karina respondió entre risas que “esas carillas son muy finas" y que había pagado en promedio 2 millones de pesos colombianos por cada uno de sus dientes.

Artículos relacionados Paola Jara Ya hay fecha para el nacimiento de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe

¿Cómo se prepara para enfrentarse a Karely Ruiz?

Karina se enfrentará a la mexicana Karely Ruiz, una de las creadoras de contenido más populares del momento en Stream Fighters 4, y confesó que ha tenido que reorganizar por completo su rutina para concentrarse en los entrenamientos, ajustando su agenda de trabajo, sus campañas publicitarias y su tiempo personal.

Karina García compartió mensaje hacia quienes no creen en ella. Foto | Canal RCN.

Su preparación incluye entrenamiento físico, resistencia, boxeo y enfoque mental, aspectos que ha compartido con sus seguidores en redes sociales, mostrando el esfuerzo y compromiso que ha puesto en este nuevo reto.

Artículos relacionados Yina Calderón Murió amiga de Yina y Juliana Calderón, ¿quién era y cuál fue su última publicación?

¿Qué representa este momento en su carrera?

Para Karina, este 2025 marcó una etapa de evolución tanto profesional como personal, y ahora no solo busca demostrar su fortaleza en Stream Fighters 4, sino también consolidar su marca personal como empresaria, modelo y creadora de contenido con más influencia tras su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.

Esto dijo Karina García tras se interrogada por su pasado. Foto | Canal RCN.

Su inversión en su sonrisa es un reflejo del enfoque que tiene en crecer como marca persona, pues Karina García se considera una mujer empoderada que invierte en su proceso de crecimiento personal y profesional.