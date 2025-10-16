Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García reveló cuánto pagó por su nuevo diseño de sonrisa previo a Stream Fighters 4

Karina García contó que pagó 2 millones de pesos por diente en su nuevo diseño de sonrisa antes de su duelo con Karely Ruiz.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Karina García posa a la cámara mientras asiste a una entrevista en el Canal RCN.
Karina García celebró ser tendencia en redes sociales. Foto | Canal RCN.

Karina García sorprendió a sus seguidores al revelar recientemente cuánto invirtió en su nuevo diseño de sonrisa y explicó que esta renovación fue parte de un proceso personal y profesional para seguir cuidando su imagen, la cual considera una herramienta clave en su carrera.

Artículos relacionados

¿Por qué Karina García decidió invertir tanto en su sonrisa?

Durante una entrevista, Karina contó que su sonrisa era uno de los aspectos que más quería mejorar, no solo por estética, sino porque representa su carta de presentación frente a las cámaras, las marcas y el público.

Y contó que se trató de un diseño de sonrisa elaborado con materiales de la más alta calidad, lo que garantiza su durabilidad y aspecto natural, pues varias personas le han preguntado si no teme que algún golpe en el próximo encuentro de Stream Fighters 4 pudiera dañarle las carillas.

Si embargo, Karina respondió entre risas que “esas carillas son muy finas" y que había pagado en promedio 2 millones de pesos colombianos por cada uno de sus dientes.

Artículos relacionados

¿Cómo se prepara para enfrentarse a Karely Ruiz?

Karina se enfrentará a la mexicana Karely Ruiz, una de las creadoras de contenido más populares del momento en Stream Fighters 4, y confesó que ha tenido que reorganizar por completo su rutina para concentrarse en los entrenamientos, ajustando su agenda de trabajo, sus campañas publicitarias y su tiempo personal.

Karina García posa a la cámara mientras asiste a una entrevista en el Canal RCN.
Karina García compartió mensaje hacia quienes no creen en ella. Foto | Canal RCN.

Su preparación incluye entrenamiento físico, resistencia, boxeo y enfoque mental, aspectos que ha compartido con sus seguidores en redes sociales, mostrando el esfuerzo y compromiso que ha puesto en este nuevo reto.

Artículos relacionados

¿Qué representa este momento en su carrera?

Para Karina, este 2025 marcó una etapa de evolución tanto profesional como personal, y ahora no solo busca demostrar su fortaleza en Stream Fighters 4, sino también consolidar su marca personal como empresaria, modelo y creadora de contenido con más influencia tras su participación en La casa de los famosos Colombia 2025.

Karina García posa a la cámara durante su visita al Canal RCN.
Esto dijo Karina García tras se interrogada por su pasado. Foto | Canal RCN.

Su inversión en su sonrisa es un reflejo del enfoque que tiene en crecer como marca persona, pues Karina García se considera una mujer empoderada que invierte en su proceso de crecimiento personal y profesional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García les respondió a quienes la subestiman antes de Stream Fighters 4 Karina García

¿Qué piensa Karina García de Karely Ruiz, su rival en Stream Fighters 4?

Karina García habló en vivo sobre su preparación antes de Stream Fighters 4 y aseguró que su fuerza mental será clave frente a Karely Ruiz.

Sara Uribe rompe el silencio: su opinión sobre ser madre a edad avanzada Sara Uribe

Sara Uribe compartió su postura frente a la maternidad a una edad avanzada

Sara Uribe dio su opinión sobre la maternidad a edad avanzada y generó debate entre sus seguidores.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reveló si le gustan las mujeres y confesó a qué famosa besaría

Yaya Muñoz respondió sin filtro a varias preguntas relacionadas sobre las mujeres y si ha sentido atracción por ellas.

Lo más superlike

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Michelob ULTRA Arena. Cazzu

Cazzu le responde a Nodal y dedica canción a las mamás que crían solas a sus hijos

Cazzu dedicó unos minutos para hacer una dedicatoria a las madres que sacan adelante a sus hijos sin la presencia de un hombre.

Modelos de Victoria's Secret entre las mejores pagas Viral

Esta es la millonada que ganan las modelos de Victoria's Secret: ¿Cuánto ganó Valentina Castro?

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Manelyk González se sincera sobre Karely Ruiz y Karina García antes del Stream Fighters

Morat para los Latin Grammy Viral

Morat entre los artistas confirmados que se presentarán en los Latin Grammy

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity