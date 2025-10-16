Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yaya Muñoz reveló si le gustan las mujeres y confesó a qué famosa besaría

Yaya Muñoz respondió sin filtro a varias preguntas relacionadas sobre las mujeres y si ha sentido atracción por ellas.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yaya Muñoz reveló el nombre de la famosa con la que se besaría. Foto | Canal RCN.

Yaya Muñoz,recordada por su participación en la reciente temporada de La casa de los famosos Colombia, en las últimas horas causó revuelo al revelar si se siente atraída por las mujeres, además de dar a conocer el nombre de la famosa a la que ella besaría

¿A Yaya Muñoz le gustan las mujeres? Esto respondió la influencer

En medio del programa 'Tamo' en Vivo', Yaya, quien hace poco se entrenó como penalista del programa, fue interrogada sobre un tema muy particular y es si en algún momento de su vida ha sentido atracción por una persona de su mismo s3xo, "¿A ti alguna vez te ha llamado la atención una mujer Yaya?", le preguntaron.

Frente al interés, la creadora de contenido respondió sin titubeos qué piensa al respecto, y no solo eso, también dio su punto de vista sobre las mujeres en general.

"Las mujeres son muy hermosas, pero no, a mí me gustan 100% lo hombres", señaló. Ante la pregunta sobre si en alguna oportunidad se ha besado con una, Muñoz dio conocer que hasta el momento no. Sin embargo, fue insistente en las mujeres le parecen hermosas.

"Admiro la belleza, divinas, mamasitas, pelirrojas, pelinegras, pelicastañas, flaquitas, gorditas, pero no, a mí me gusta el hombre", recalcó la también presentadora.

¿Con cuál reconocida influenciadora se besaría Yaya Muñoz?

Siguiendo con el mismo tema, Valentino Lázaro, también penalista del podcast, abordó a su compañera para preguntarle que, en caso de que tuviera que darle un "piquito" a otra mujer con quién sería, "¿Con quién perderías esa v1rginidad de labios?", dijo.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yaya Muñoz reveló si le atraen las mujeres. Foto | Canal RCN.

Por su parte, Yaya aseguró sin pensarlo dos veces que esa persona sería Andrea Valdiri, "Ay a mí me parece exótica la Valdiri, me parece hermosa, exótica, no sé, ella tiene cosas lindas", confesó.

Tras escuchar su revelación, Lázaro bromeó al advertirle aJosé Rodriguez, novio de Yaya, que posiblemente este sábado se vendría "un b3so de tres".

Por su puesto, las declaraciones de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia tomaron por sorpresa no solo a los presentes, sino también a los internautas, quienes aprovecharon para enviar mensajes en los que elogiaron su belleza.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025.

