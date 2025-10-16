Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe compartió su postura frente a la maternidad a una edad avanzada

Sara Uribe dio su opinión sobre la maternidad a edad avanzada y generó debate entre sus seguidores.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sara Uribe rompe el silencio: su opinión sobre ser madre a edad avanzada
Sara Uribe se pronuncia sobre tener hijos más allá de los 30. (Foto Canal RCN).

La reconocida presentadora y modelo colombiana Sara Uribe sorprendió al compartir su opinión sobre la maternidad a una edad avanzada, luego de que una seguidora le preguntara su punto de vista sobre este tema, que genera gran controversia en la actualidad.

¿Qué opina Sara Uribe sobre la maternidad a edad avanzada?

Sara Uribe respondió a una pregunta de una seguidora durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, en la que le consultaron sobre su opinión respecto a la maternidad a edad avanzada y los riesgos que puede implicar para la salud de la mujer.

Maternidad a edad avanzada: así opina Sara Uribe sobre este tema
Sara Uribe comparte su postura sobre la maternidad a una edad avanzada. (Foto Canal RCN).

Junto a un video con su hijo Jacobo, fruto de su relación con el exfutbolista Freddy Guarín, la presentadora compartió su perspectiva sobre un tema que genera debate en redes sociales y entre profesionales de la salud.

Según Uribe, hoy en día existen múltiples recursos para que las mujeres puedan planificar su maternidad de acuerdo con sus propios planes. Como ejemplo, mencionó el modelo que muchas mujeres europeas siguen, enfocándose primero en desarrollarse personalmente antes de convertirse en madres:

“Que hoy en día, con todos los recursos que hay, cada mujer tiene la posibilidad de elegir la edad a la que quiere ser mamá. En Europa, por ejemplo, muchas mujeres deciden primero realizarse como mujeres, viajar y trabajar y luego ser madres”.

La presentadora enfatizó que quiso responder esta pregunta para romper tabúes alrededor de la maternidad tardía.

“En realidad, quería responderte esta pregunta, porque en esta sociedad estamos llenos de tabúes al respecto. Muchas mujeres tienen la posibilidad de encontrar al amor de su vida y tener hijos juntos desde muy jóvenes. Hay otras que no, y sí quieren tener a sus hijos después, está perfecto”.

¿Sara Uribe tendría más hijos?

Con 34 años, Sara Uribe ha mencionado en varias ocasiones que le gustaría ser madre nuevamente. Sin embargo, por ahora disfruta plenamente de su maternidad y de la crianza de su primogénito, con quien comparte la mayor parte de su tiempo.

Actualmente, la presentadora se mantiene enfocada en su presente y en todo lo que la vida le depare.

Así piensa Sara Uribe sobre tener hijos en etapas tardías de la vida
Sara Uribe da su opinión sobre tener hijos más allá de los 30 años. (Foto Canal RCN).
Karina García les respondió a quienes la subestiman antes de Stream Fighters 4 Karina García

¿Qué piensa Karina García de Karely Ruiz, su rival en Stream Fighters 4?

Karina García habló en vivo sobre su preparación antes de Stream Fighters 4 y aseguró que su fuerza mental será clave frente a Karely Ruiz.

Karina García posa a la cámara mientras asiste a una entrevista en el Canal RCN. Karina García

Karina García reveló cuánto pagó por su nuevo diseño de sonrisa previo a Stream Fighters 4

Karina García contó que pagó 2 millones de pesos por diente en su nuevo diseño de sonrisa antes de su duelo con Karely Ruiz.

Yaya Muñoz en La casa de los famosos Colombia 2025. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reveló si le gustan las mujeres y confesó a qué famosa besaría

Yaya Muñoz respondió sin filtro a varias preguntas relacionadas sobre las mujeres y si ha sentido atracción por ellas.

