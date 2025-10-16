Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity
¡No aguantó más! Carolina Sabino se cansó de que la tachen en MasterChef Celebrity, así que se defendió y causó sorpresa.
La actriz Carolina Sabino ingresó con todos los poderes al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025. La artista se ganó la primera ventaja de esta etapa en el programa del Canal RCN, pero también ha sido centro de diversas críticas.
¿Por qué critican a Carolina Sabino en MasterChef Celebrity?
Son dos motivos por los que más tachan a Carolina Sabino; el primero, por ser una mujer sentimental que llora mucho; el segundo, porque suele mencionar de manera reiterada que vive en Ecuador.
Sí, Carolina no ha ocultado sus afectos en MasterChef Celebrity y rompe en llanto, pero tal parece que eso no es del agrado de todos.
Por otro lado, aunque la actriz es colombiana, vive en Ecuador donde formó su familia y lo tiene muy presente en MasterChef.
Pues bien, la artista no aguantó más y se cansó de las reiteradas críticas, así que respondió a los dos temas que más la acorralan y generan incomodidades a varios seguidores del formato culinario.
¿Cómo respondió Carolina Sabino a las críticas por llorar en MasterChef Celebrity?
Carolina Sabino rompió el silencio y aceptó que le encanta ser la sentimental de MasterChef Celebrity, 10 años. De hecho, se catalogó a sí misma como una mujer valiente por expresar lo que siente sin temor al qué dirán.
"Me encanta ser la sentimental. Mi corazón al 100 por este MasterChef. Mostrar los sentimientos es de valientes, y así me gusta vivir la vida. ¡Vamos!", respondió Carolina Sabino.
Pero lo anterior no es todo, ya que la actriz también se desahogó en torno al tema de Ecuador.
¿Qué dijo Carolina Sabino acerca de hablar tanto de Ecuador en MasterChef Celebrity?
Una internauta escribió que la artista pone por encima a Ecuador que a su propio país, Colombia, así que la participante de MasterChef no lo pensó para contestarle.
De acuerdo con Carolina, la cocina del país vecino es galardonada a nivel mundial, reveló que en su hogar no había hecho las preparaciones ecuatorianas y dio más detalles.
"¿Por qué te molesta tanto? Una cocina galardonada a nivel mundial, siempre con mi toque colombiano, manteniendo mi estadía en el juego con lo que conozco. Nunca en mi casa había hecho las preparaciones ecuatorianas... Ojalá esto lo lean varios... Con mi cocina, con mi sazón, con mi intuición... Con el ánimo de que también vieran algo que no había estado antes en Master. He hecho muchas cosas, pero solo han querido criticar eso", escribió.