¿Despedida o reclamo? David Sanín lanza mensaje junto a Claudia Bahamón tras salir de MasterChef
Claudia Bahamón compartió una sentida publicación tras la eliminación de David Sanín en MasterChef, hay directas palabras.
El comediante David Sanín se convirtió en el más nuevo eliminado de MasterChef Celebrity, 10 años. La salida del ahora exparticipante del programa de cocina del Canal RCN fue de las más emotivas, varios no se lo esperaban y, además, no logró ingresar al selecto Top 10.
¿Cómo fue la eliminación de David Sanín en MasterChef Celebrity?
Entre lágrimas y agradecimientos, así fue la eliminación de David Sanín en MasterChef Celebrity. El cómico hombre estaba en shock, ya que en su mente no se le pasaba dejar de pisar la cocina más importante del mundo.
Sin embargo, como lo mencionó el chef Jorge Rausch, en la competencia se califican los platos y no las personas, de modo que Sanín cometió el error de pasarse agregándole ají a su plato, lo que hizo que su receta fuese difícil de digerir por los expertos gastronómicos.
La chef mexicana Belén Alonso lloró, lo mismo ocurrió desde el balcón donde participantes como Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi rompieron en lágrimas.
Por su parte, la presentadora Claudia Bahamón le agradeció al humorista, luego de esto hizo una sentida publicación con mensaje incluido.
¿Cuál fue la despedida de Claudia Bahamón con mensaje de David Sanín?
En su cuenta oficial de Instagram, Claudia Bahamón compartió fotografías al lado de David Sanín, como símbolo de despedida en MasterChef Celebrity 2025.
En las fotografías hay un mensaje que fue interpretado como "directo" en el sentido de que retrató lo que le sucedió al más reciente eliminado.
"La sazón es más importante que una receta. Confía", escribió David Sanín.
Entre tanto, Bahamón también consignó palabras para el cómico hombre. La presentadora principal de MasterChef describió las características de Sanín y finalizó agradeciéndole por enseñarle una nueva forma de ver la vida.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
"¡Gracias belleza porque llegaste con picante y te fuiste por picante! En MasterChef fuiste calma, amor, generosidad, diversión, sensibilidad, compasión, optimismo, camaradería, suspicacia, sensibilidad, sarcasmo, risas, nobleza, lealtad, sinceridad, gran competidor, loco chiflado te quiero. Gracias a ti, durante todos estos meses cada día que comenzaba pensaba: hoy será el mejor día de mi vida", se lee.