Karina García se enfrenta a la cara de Emiro Navarro en un saco de boxeo: esto ocurrió | VIDEO

Karina García reaccionó de manera inesperada al ver el rostro de Emiro Navarro y manifestó lo que piensa del influencer.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Karina García, Emiro Navarro
Karina García se enfrenta a la cara de Emiro Navarro en un saco de boxeo | Foto del Canal RCN y Freepik.

La influenciadora Karina García volvió a dar un nuevo mensaje relacionado con su colega de redes sociales Emiro Navarro, con quien participó en La casa de los famosos Colombia 2025.

Cuando Karina se conoció con Emiro entablaron una buena relación, pero luego eso se derrumbó. Pese a ello, ninguno de los dos influenciadores suelen criticarse entre sí.

¿Cómo reaccionó Karina García al ver una saco de boxeo con la cara de Emiro Navarro?

Karina García se enfrentó a algo que no esperaba: un saco de boxeo con la cara de Emiro Navarro. Entonces, la modelo paisa reaccionó al confesar lo que piensa del influencer costeño.

Karina García, Emiro Navarro
Karina García, Emiro Navarro juntos en La casa de los famosos Colombia 2025 | Foto del Canal RCN.

En pleno programa de radio, García no tuvo otra salida que hablar sobre Navarro y asombró su primer acto, ya que abrazó el saco de boxeo con el rostro impreso del joven creador de contenido.

"Emiro es una persona que tiene un alma muy bonita. Emiro es una persona que simplemente, en su momento, por el encierro, por estar 24/7, no sé... Siento que agarró un camino que no era, pero él sabe que él era el ganador (de La casa de los famosos Colombia 2025)", expresó Karina García.

¿Karina García y Emiro Navarro volverán a hablar?

De manera conjunta, Karina justificó que ella sabe que en el fondo de su corazón, Emiro Navarro la quería y, por ende, no deseaba que a ella le fuese mal.

"Él no me quería at4car, simplemente se relacionó mal y ya. No tengo nada en contra de él", añadió Karina García.

Por último, la influenciadora no desaprovechó la oportunidad de p3garle al saco de boxeo, justificando que, en su momento, Navarro no la valoró, aunque no descartó volver a entablar una comunicación con el joven de la costa.

¿Por qué Emiro Navarro se distanció de Karina García?

En un principio, Emiro y Karina se la llevaron de maravilla en La casa de los famosos Colombia, ambos reían y compartían, pero luego eso quedó en el pasado. Navarro se acercó cada vez más a Melissa Gate y producto de eso se alejó de García, ninguno de los dos cruzaron la línea en el sentido de hablarse mal.

Karina García, Emiro Navarro
Karina García y Emiro Navarro se la llevaban bien | Foto del Canal RCN.
