Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Morat entre los artistas confirmados que se presentarán en los Latin Grammy

Morat será la gran cuota colombiana de los artistas que subirán al escenario en los Latin Grammy 2025.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Morat para los Latin Grammy
Lista de los artistas que estarán en los Latin Grammy/AFP:MARTIN BERNETTI

Se reveló la lista de los cantantes que se presentarán en los Latin Grammy que premiarán a los mejores de la música latina y que se llevarán a cabo este 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Artículos relacionados

¿Quiénes se presentarán en los Latin Grammy?

La Academia ha confirmado los artistas que estarán presentándose en la ceremonia causando gran emoción entre los fanáticos.

Carin Leon en los Latin Grammy

Los artistas que estarán animando la noche serán: Aitana, Carín León, Dannylux, Gloria Estefan, Iván Cornejo, Kakalo, Liniker, Los Tigres del Norte, Morat, Pepe Aguilar y Raphael.

Tras revelarse esta lista varios fanáticos de los premiso se han mostrado felices y ansiosos por conocer las presentaciones de estos artistas, que prometen dar lo mejor de ellos.

En esta edición, el puertorriqueño Bad Bunny es quien lidera con 12 nominaciones.
Colombia está presente con nominados como Karol G, Beéle, Shakira, Silvestre Dangond, Monsieur Periné y Andrés Cepeda.

Karol G nominada en los Latin Grammy

Por el momento, se desconoce quiénes de ellos asistirá a la gala para cautivar y deleitar a sus fanáticos con su presencia y sus atuendos, que tanto suelen llamar la atención en la alfombra roja.

Artículos relacionados

¿Colombianos nominados al Latin Grammy piden ayuda para asistir al evento?

El colectivo Voces del Bullerengue, formado por cantadoras mayores del Caribe colombiano, también fue nominado al Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum Folclórico por su disco "Anónimas & Resilientes".

Este trabajo fue grabado con tecnología de sonido 360° y honra la memoria y sabiduría ancestral de mujeres afrocolombianas rurales, destacando voces como Juana Rosado y Fernanda Peña.

A pesar de su reconocimiento internacional enfrentan limitaciones económicas, razón por la que lanzaron una campaña de recolección de fondos para poder asistir a la ceremonia de premiación en Las Vegas y puedan ayudarles a cubrir los gastos básicos como vuelos, comida, estadía, pasaportes, entre otros.

Artículos relacionados

Varios internautas ya se han sumado a esta causa de apoyo y orgullo colombiano para que puedan asistir y hacer una gran representación del país en esta ceremonia tan importante en la industria musical.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Christian Nodal

Christian Nodal desmiente a Cazzu y aclara los rumores sobre su hija Inti

Christian Nodal respondió a Cazzu y desmintió sus declaraciones sobre su hija Inti en un comunicado emitido por su abogado.

Jhonny Rivera reveló la verdadera razón por la que no hace conciertos para menores Jhonny Rivera

Jhonny Rivera envió un fuerte mensaje sobre su hijo Andy Rivera: "No sabíamos cómo ayudarlo"

Jhonny Rivera dedicó un mensaje lleno de amor y reflexión a su hijo Andy, previo a su esperado concierto en el Movistar Arena.

Karol G brilló en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Karol G

Así fue el look y desfile de Karol G en el Victoria's Secret Fashion Show ¡Orgullo colombiano!

Karol G hizo historia al convertirse en la primera artista latina que cantó en el acto principal del Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

Lo más superlike

Andrea Valdiri y Valentino Lázaro Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se pronunció sobre sus pleitos con Valentino Lázaro

La influenciadora Andrea Valdiri habló sobre sus diferencias con Valentino Lázaro.

Falleció Baby Demoni y video se hace viral tras revelar qué canción pondría en su funeral. Talento nacional

Fallece reconocida influencer y se viraliza video donde revelaba la canción para su funeral

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó