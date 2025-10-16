Morat entre los artistas confirmados que se presentarán en los Latin Grammy

Se reveló la lista de los cantantes que se presentarán en los Latin Grammy que premiarán a los mejores de la música latina y que se llevarán a cabo este 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

¿Quiénes se presentarán en los Latin Grammy?

La Academia ha confirmado los artistas que estarán presentándose en la ceremonia causando gran emoción entre los fanáticos.

Los artistas que estarán animando la noche serán: Aitana, Carín León, Dannylux, Gloria Estefan, Iván Cornejo, Kakalo, Liniker, Los Tigres del Norte, Morat, Pepe Aguilar y Raphael.

Tras revelarse esta lista varios fanáticos de los premiso se han mostrado felices y ansiosos por conocer las presentaciones de estos artistas, que prometen dar lo mejor de ellos.

En esta edición, el puertorriqueño Bad Bunny es quien lidera con 12 nominaciones.

Colombia está presente con nominados como Karol G, Beéle, Shakira, Silvestre Dangond, Monsieur Periné y Andrés Cepeda.

Por el momento, se desconoce quiénes de ellos asistirá a la gala para cautivar y deleitar a sus fanáticos con su presencia y sus atuendos, que tanto suelen llamar la atención en la alfombra roja.

¿Colombianos nominados al Latin Grammy piden ayuda para asistir al evento?

El colectivo Voces del Bullerengue, formado por cantadoras mayores del Caribe colombiano, también fue nominado al Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum Folclórico por su disco "Anónimas & Resilientes".

Este trabajo fue grabado con tecnología de sonido 360° y honra la memoria y sabiduría ancestral de mujeres afrocolombianas rurales, destacando voces como Juana Rosado y Fernanda Peña.

A pesar de su reconocimiento internacional enfrentan limitaciones económicas, razón por la que lanzaron una campaña de recolección de fondos para poder asistir a la ceremonia de premiación en Las Vegas y puedan ayudarles a cubrir los gastos básicos como vuelos, comida, estadía, pasaportes, entre otros.

Varios internautas ya se han sumado a esta causa de apoyo y orgullo colombiano para que puedan asistir y hacer una gran representación del país en esta ceremonia tan importante en la industria musical.