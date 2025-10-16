Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Novio de Beiby Demoni, amiga de Yina, dio su versión momentos antes de la muerte de la influencer

El novio de Beiby Demoni, amiga de Yina Calderón, ofreció sus declaraciones tras señalamientos en su contra.

Amiga de Yina Calderón muere en extrañas circunstancias
Novio de Beiby Demoni da su versión de los hechos/Canal RCN

La influenciadora Beiby Demoni, amiga de la empresaria Yina Calderón, falleció este miércoles 15 de octubre en extrañas circunstancias.

¿Qué pasó con Beiby Demoni, amiga de Yina Calderón?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia reveló la lamentable noticia de la partida de la creadora de contenido Beiby Demoni, que contaba con miles de seguidores en sus redes sociales.

Yina Calderón despidió a Beiby Demoni

La joven entretenía a sus fanáticos con su particular estilo urbano y sus diversas publicaciones sobre música, estilo de vida y humor.

Yina Calderón indicó que, su situación es bastante confusa, pues todo ocurrió luego de una discusión que tuvo la influenciadora con su pareja, pidiendo aclarar lo ocurrido.

¿Qué dijo el novio de Beiby Demoni, amiga de Yina Calderón?

El joven, conocido como Samor, decidió dar su versión de los hechos en sus redes sociales cuando la joven se debatía entre la vida y la muerte en la clínica luego de recibir fuertes señalamientos en su contra tras lo sucedido.

"Se presentó una situación en la que yo me enteré de cosas, donde no voy a entrar en detalles; la enfrenté, tuvimos una fuerte discusión, yo estaba ofuscado y me salí a tomar aire y me dejó un mensaje preocupante, tuve una corazonada y me devolví, y la encontré en una situación donde se estaba haciendo daño", relató.

Comentó que de inmediato la auxilió con ayuda de las personas del bloque en el que viven y la llevó a urgencias.

El hombre indicó que él no tuvo ninguna responsabilidad en lo que le pasó a la influenciadora y que tiene pruebas de todo lo que asegura, las cuales prefiere no mostrar por si el caso llega a la vía legal estas puedan servirle.

En ese momento les pidió a sus seguidores que oraran por la creadora de contenido para que pudiera salvarse, pero la influenciadora no sobrevivió generando reacciones entre sus admiradores que la llenaron de mensaje de cariño y ofrecieron a la familia de la joven sus condolencias en este momento tan difícil para ellos.

Yina Calderón apoya la familia de Beiby Demoni

Yina Calderón y sus hermanas, que también eran cercanas a ella, le han ofrecido todo su apoyo a la familia de la influencer.

