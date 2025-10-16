Tras el fallecimiento de la amiga de Yina Calderón, Alejandra Esquín, conocida en TikTok como Baby Demoni, su novio, identificado como Samor, rompió el silencio para aclarar lo que sucedió con la joven influencer.

¿Qué dijo el novio de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, sobre su muerte?

Según versiones preliminares, la joven habría fallecido en circunstancias extrañas luego de un inconveniente con su pareja. Sin embargo, Samor contó en su cuenta de TikTok lo que realmente pasó.

Samor, novio de Baby Demoni, rompió el silencio con lo sucedido con la influencer. (Foto: Canal RCN)

El joven aseguró que se están difundiendo mentiras, lo están culpando por lo sucedido y que por el contrario fue la persona que la auxilió.

Confirmó que llevaba cinco años de relación con Baby Demoni, que compartían un hogar y que tuvieron una discusión por asuntos de los que él se había enterado.

Además, afirmó tener pruebas de todo lo sucedido y expresó en la red social: “El que nada debe, nada teme”.

Samor relató que salió a tomar aire, y al regresar encontró una escena preocupante que lo llevó a actuar llevándola al hospital. Antes de conocerse de su fallecimiento, el también tiktoker pedía oración por ella: “Ella es una guerrera”.

¿Qué se sabe sobre la hija de Baby Demoni, la amiga de Yina Calderón?

El novio también comentó que la familia de la influencer lamentó profundamente lo ocurrido, ya que la joven dejó huérfana a una niña de 7 años, quien según una de sus publicaciones, se había sometido recientemente a un procedimiento quirúrgico luego del embarazo.

En un video que se volvió viral, Baby Demoni habló sobre “Tal vez en otra vida” en el que da un emotivo mensaje y que muchos están interpretando como una despedida de la influencer.

En el video se muestra triste habla de su mamá, de su abuela y de su dependencia emocional.

Luego, recuerda los momentos difíciles de su infancia: “Tal vez en otra vida no habría sentido humillaciones cuando era niña, y tal vez ella sería otra persona”.

Y conmueve diciendo que: “Así que, si tuviera la oportunidad de estar en la otra vida, lo primero que haría sería amarme a mí misma, enseñarme a valorarme”, dijo Baby Demoni en el video.