Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Pareja de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, habla de su muerte: "dejó una niña huérfana"

El novio de Baby Demoni aclaró los hechos sobre el fallecimiento de Baby Demoni y defendió su versión de la historia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Novio de Baby Demoni aclara qué pasó
Samor, novio de Baby Demoni, rompió el silencio con lo sucedido con la influencer. (Foto: Canal RCN)

Tras el fallecimiento de la amiga de Yina Calderón, Alejandra Esquín, conocida en TikTok como Baby Demoni, su novio, identificado como Samor, rompió el silencio para aclarar lo que sucedió con la joven influencer.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el novio de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, sobre su muerte?

Según versiones preliminares, la joven habría fallecido en circunstancias extrañas luego de un inconveniente con su pareja. Sin embargo, Samor contó en su cuenta de TikTok lo que realmente pasó.

Novio de Baby Demoni aclara qué pasó
Samor, novio de Baby Demoni, rompió el silencio con lo sucedido con la influencer. (Foto: Canal RCN)

El joven aseguró que se están difundiendo mentiras, lo están culpando por lo sucedido y que por el contrario fue la persona que la auxilió.

Confirmó que llevaba cinco años de relación con Baby Demoni, que compartían un hogar y que tuvieron una discusión por asuntos de los que él se había enterado.

Artículos relacionados

Además, afirmó tener pruebas de todo lo sucedido y expresó en la red social: “El que nada debe, nada teme”.

Samor relató que salió a tomar aire, y al regresar encontró una escena preocupante que lo llevó a actuar llevándola al hospital. Antes de conocerse de su fallecimiento, el también tiktoker pedía oración por ella: “Ella es una guerrera”.

¿Qué se sabe sobre la hija de Baby Demoni, la amiga de Yina Calderón?

El novio también comentó que la familia de la influencer lamentó profundamente lo ocurrido, ya que la joven dejó huérfana a una niña de 7 años, quien según una de sus publicaciones, se había sometido recientemente a un procedimiento quirúrgico luego del embarazo.

Artículos relacionados

En un video que se volvió viral, Baby Demoni habló sobre “Tal vez en otra vida” en el que da un emotivo mensaje y que muchos están interpretando como una despedida de la influencer.

Novio de Baby Demoni aclara qué pasó
Samor, novio de Baby Demoni, rompió el silencio con lo sucedido con la influencer. (Foto: Canal RCN)

En el video se muestra triste habla de su mamá, de su abuela y de su dependencia emocional.

Luego, recuerda los momentos difíciles de su infancia: “Tal vez en otra vida no habría sentido humillaciones cuando era niña, y tal vez ella sería otra persona”.

Y conmueve diciendo que: “Así que, si tuviera la oportunidad de estar en la otra vida, lo primero que haría sería amarme a mí misma, enseñarme a valorarme”, dijo Baby Demoni en el video.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valentina Castro contó cómo fue conocer a Karol G Talento nacional

Así fue el encuentro entre Valentina Castro y Karol G durante el desfile de Victoria’s Secret

Valentina Castro compartió detalles de su encuentro con Karol G y cómo llegó a la pasarela de Victoria’s Secret.

Muerte Influencers

Viralizan transmisión en vivo de Baby Demoni antes de morir: la influencer recibía fuertes mensajes

Baby Demoni fue entrevistada por su trabajo en redes sociales e hizo álgidas confesiones de vida.

Andrea Valdiri y Valentino Lázaro Andrea Valdiri

Andrea Valdiri se pronunció sobre sus pleitos con Valentino Lázaro

La influenciadora Andrea Valdiri habló sobre sus diferencias con Valentino Lázaro.

Lo más superlike

Morat para los Latin Grammy Viral

Morat entre los artistas confirmados que se presentarán en los Latin Grammy

Morat será la gran cuota colombiana de los artistas que subirán al escenario en los Latin Grammy 2025.

Falleció Baby Demoni y video se hace viral tras revelar qué canción pondría en su funeral. Talento nacional

Fallece reconocida influencer y se viraliza video donde revelaba la canción para su funeral

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó