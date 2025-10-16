Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡De no creer! Yina Calderón reveló la famosa figura que la entrenó para su pelea

Yina Calderón reveló chat con famosísima figura de un programa de televisión y allí reveló la identidad de su entrenador.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón reveló quién la entrenó para su pelea
El famoso personaje que habría entrenado a Yina Calderón. (Foto: Canal RCN - Freepik)

En los últimos días previos a la pelea de Stream Fighters 4, solo se ha hablado sobre los enfrentamientos entre Yina Calderón VS Andrea Valdiri, ya que se tiene mucha expectativa en esta pelea para saber cuál de las dos famosas será la ganadora.

De acuerdo con los comentarios en redes sociales, la mayoría del público quiere que gane Andrea Valdiri y así saldar cuentas con Calderón, quien en las últimas semanas solo se ha despachado con famosos que no se han metido con ella.

¿Yina Calderón entrenó para su pelea contra Andrea Valdiri?

Esa es una pelea que se hacen los usuarios en redes, pues ella no mostró en sus plataformas digitales si se preparó físicamente para su pelea contra Andrea Valdiri, aunque ella dijera lo contrario, ya que aseguraba que sí entrenaba.

Mientras que, por su lado, Andrea Valdiri ha demostrado que está muy preparada para pelear, ya que lleva meses de entrenamiento físico e incluso, mental. Así mismo pasa con Karina García, quien se enfrentará a Karely Ruiz; por su lado, la paisa ha mostrado su constancia y disciplina para prepararse y dejarlo todo en el ring.

Yina Calderón reveló quién la entrenó
Yina Calderón hizo público el personaje que la entrenó. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es la famosa figura que entrenó a Yina Calderón?

A través de sus historias en Instagram, Yina Calderón reveló un chat con “Goku”, quien le deseó suerte en su pelea este sábado 18 de octubre contra Andrea Valdiri y le dio parte de tranquilidad porque fue entrenada por “el maestro Roshi”.

En el chat, Yina le escribió al personaje animado que fue genial su entrenamiento con el maestro y, además, Goku le contestó que lo lleve ese día al ring, “así sea un gruñón, pero sabe mucho”.

La empresaria dijo que sí lo llevaría y escribió en su historia que “lo bueno es que tendrá ayuda, por si la necesita”.

Yina Calderón reveló la famosa figura que la entrenó
El personaje que entrenó a Yina Calderón para su pelea contra Valdiri. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Yina Calderón al anunciar el fin de sus entrenamientos?

Además de revelar el icónico chat con Goku en donde reveló que fue entrenada por el maestro Roshi, Yina Calderón compartió una publicación en Instagram anunciando el fin de sus entrenamientos, preparación que nunca dejó ver en sus redes sociales, pero, aun así, para ella fue importante anunciar el momento.

