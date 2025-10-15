Yina Calderón llora el fallecimiento de su amiga influencer y pide investigar el caso

En horas de la mañana de este miércoles 15 de octubre, se conoció la noticia de que una de las amigas influencers de Yina Calderón y sus hermanas se debatía entre la vida y la muerte, sin embargo, horas más tarde se conoció que la mujer falleció.

¿Qué dijo Yina Calderón al revelar la noticia de su amiga influencer?

Sobre el medio día de este mismo miércoles, Yina Calderón se dejó ver vulnerable al lamentar el fallecimiento de su amiga influencer, Baby Demoni.

De acuerdo con Yina, la mujer falleció en el hospital luego de luchar contra la muerte, pero la empresaria generó preocupación al revelar las posibles causas que le arrebataron la vida a su amiga.

“Ella se puso a pelear con su novio en la casa y yo no sé… todo raro. El novio llamó a decir que ella se había colg4ado. En el hospital le encuentran huellas de asfixia”.

Con estas palabras, Yina seguía diciendo que le parecía raro lo que había pasado y por eso, pidió ayuda para que este caso no quede impune y saber cómo fue.

Por otro lado, la empresaria reveló que su amiga estaba feliz porque se había sometido a varios procesos estéticos.

Yina Calderón se conmociona tras fallecimiento de su amiga influencer. (Foto: Canal RCN)

¿Qué se sabe del caso de la muerte de Baby Demoni?

Fue Juliana Calderón quien contó la noticia de que Baby Demoni se debatía entre la vida y la muerte en el hospital y ella misma confesó que querían hacer pasar el caso como si la misma influencer se hubiese tratado de quitar la vida.

Ante las revelaciones de las hermanas Calderón, se podría concluir que este no sería el caso de Baby Demoni, sin embargo, las autoridades son quienes deben investigar y esclarecer cómo fueron los hechos.

¿Quién era Baby Demoni, la influencer que falleció?

Baby Demoni era una creadora de contenido que tenía (hasta la fecha) 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en donde compartía contenido de entretenimiento para sus admiradores y también, contenido como modelo.

La creadora había trabajado como imagen de algunas marcas y era conocida por su estilo original y autentico.

Por ahora, lo que se sabe de ella es lo que publicaba en sus redes sociales y solo queda esperar que las autoridades revelen más información sobre su caso.