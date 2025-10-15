Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón llora el fallecimiento de su amiga influencer y pide investigar el caso

Yina Calderón generó conmoción al revelar que su amiga influencer falleció por causas extrañas y pidió que el caso no quede impune.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón revela que su amiga influencer murió
Yina Calderón anunció el fallecimiento de su amiga influencer. (Foto: Canal RCN)

En horas de la mañana de este miércoles 15 de octubre, se conoció la noticia de que una de las amigas influencers de Yina Calderón y sus hermanas se debatía entre la vida y la muerte, sin embargo, horas más tarde se conoció que la mujer falleció.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Yina Calderón al revelar la noticia de su amiga influencer?

Sobre el medio día de este mismo miércoles, Yina Calderón se dejó ver vulnerable al lamentar el fallecimiento de su amiga influencer, Baby Demoni.

De acuerdo con Yina, la mujer falleció en el hospital luego de luchar contra la muerte, pero la empresaria generó preocupación al revelar las posibles causas que le arrebataron la vida a su amiga.

“Ella se puso a pelear con su novio en la casa y yo no sé… todo raro. El novio llamó a decir que ella se había colg4ado. En el hospital le encuentran huellas de asfixia”.

Artículos relacionados

Con estas palabras, Yina seguía diciendo que le parecía raro lo que había pasado y por eso, pidió ayuda para que este caso no quede impune y saber cómo fue.

Por otro lado, la empresaria reveló que su amiga estaba feliz porque se había sometido a varios procesos estéticos.

Yina Calderón llora el fallecimiento de su amiga influencer
Yina Calderón se conmociona tras fallecimiento de su amiga influencer. (Foto: Canal RCN)

¿Qué se sabe del caso de la muerte de Baby Demoni?

Fue Juliana Calderón quien contó la noticia de que Baby Demoni se debatía entre la vida y la muerte en el hospital y ella misma confesó que querían hacer pasar el caso como si la misma influencer se hubiese tratado de quitar la vida.

Ante las revelaciones de las hermanas Calderón, se podría concluir que este no sería el caso de Baby Demoni, sin embargo, las autoridades son quienes deben investigar y esclarecer cómo fueron los hechos.

Artículos relacionados

¿Quién era Baby Demoni, la influencer que falleció?

Baby Demoni era una creadora de contenido que tenía (hasta la fecha) 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram, en donde compartía contenido de entretenimiento para sus admiradores y también, contenido como modelo.

La creadora había trabajado como imagen de algunas marcas y era conocida por su estilo original y autentico.

Por ahora, lo que se sabe de ella es lo que publicaba en sus redes sociales y solo queda esperar que las autoridades revelen más información sobre su caso.

Yina Calderón habló de la muerte de su amiga.
Yina Calderón pide justicia por el fallecimiento de su amiga. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura revela difícil situación de su abuela La Segura

La Segura conmovió a sus fans al hablar de la difícil situación de su abuela: “Me duele demasiado”

La Segura abrió su corazón al contar el difícil situación que vive su abuela en Cali y pidió apoyo para ella.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

¿Melissa Gate estaría embarazada? La influencer despierta sospechas con reciente publicación

Melissa Gate compartió particular video en el que dejó claro su deseo de convertirse en mamá por segunda vez.

Margarita Rosa de Francisco habló de su gran amor y recordó su papel en 'Café con aroma de mujer' Talento nacional

Él es la pareja de Margarita Rosa De Francisco desde hace 15 años: esto se sabe de su relación

Margarita Rosa de Francisco rompió el silencio sobre la identidad de su gran amor y recordó su papel en ‘Café con aroma de mujer’.

Lo más superlike

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity: "Llego aquí con amor"

Carolina Sabino ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, así que agradeció con fotos y mensaje.

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Hueco en el piso Viral

Video viral: joven caminaba tranquilo y la tierra 'se lo tragó' vivo en Brasil

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"