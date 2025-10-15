¿Karina o Karely? La reacción inesperada de la novia de Blessd causa revuelo en redes sociales

El próximo 18 de octubre, Bogotá será sede de uno de los eventos digitales más comentados de lo que va del año, el Stream Fighters 4, un espectáculo que combina el boxeo aficionado entre creadores de contenido con presentaciones musicales en vivo.

La novia de Blessd duda al elegir la ganadora entre Karina García y Karely Ruiz en el Stream Fighters 4. (Foto de Jose R. Madera/AFP)

El encuentro se realizará en el Coliseo MedPlus y contará con artistas como Farruko, Cosculluela, Dekko, Jhonny Rivera, Blessd, De La Ghetto, entre otros. Además, de un cartel de enfrentamientos que ha generado altas expectativas en redes sociales.

Entre los cruces más esperados está el de Karina García contra Karely Ruiz, dos figuras con millones de seguidores que se verán las caras en el ring.

Como parte de la promoción, se ha viralizado un filtro en las plataformas digitales que simula el cartel del evento y permite a los internautas elegir, moviendo la cabeza, quién ganaría cada enfrentamiento.

¿Qué hizo Manuela al tener que elegir entre Karina García y Karely Ruiz?

Fue con ese filtro que Manuela QM, actual pareja del cantante Blessd, decidió participar en el reto.

En el video, se la ve usando el filtro y eligiendo entre varios nombres del cartel. Sin embargo, al llegar el turno de Karina García y Karely Ruiz, su actitud cambió por completo.

Manuela se quedó pensativa, hizo gestos a la cámara con incomodidad y cortó el video sin dar la respuesta.

¿Cuál es la relación entre Karina García y Blessd?

La escena se viralizó rápidamente, en especial porque Karina García fue pareja de Blessd, lo que convierte la elección en algo más que un juego.

La reacción de Manuela fue interpretada por los seguidores como una forma de evitar polémicas, mientras otros la vieron como una indirecta silenciosa.

Aunque Manuela no dio declaraciones, el clip dejó abierta la conversación sobre el pasado sentimental de Karina García con el cantante de reguetón.

Con el evento a pocos días de realizarse, el ambiente se mantiene tenso y cada reacción de los involucrados se suma al interés por lo que ocurrirá dentro y fuera del ring.